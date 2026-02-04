Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 17:29 Güncelleme: 04.02.2026 - 17:32
        Bingöl'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Bingöl Gençlik Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kış mevsiminde yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için belirlenen noktalara yaklaşık 80 kilogram et kırıntısı bırakıldı.

        Çevre hassasiyeti gözetilerek ve gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen çalışma kapsamında bölgede yaşayan kurt, tilki ve benzeri yaban hayvanların aç kalmasının önüne geçilmesi, yerleşim alanlarına inmelerinin engellenmesi ve doğal ekosistemin korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

