Bingöl'de jandarma helikopteri elektrik arızasına müdahale edecek ekip için havalandı

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen elektrik arızası, jandarma helikopteriyle bölgeye taşınan ekiplerce giderildi.



Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde önceki günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçenin Çalıkağıl köyü enerji iletim hattında 2 elektrik direğinin devrilmesi sonucu enerji kesintisi meydana geldiği belirtildi.



Yaşanan kesintinin giderilmesi amacıyla Tunceli’den havalanan ve 10 kişilik FEDAŞ ekibini taşıyan jandarma helikopterinin bölgeye intikal ettiği aktarılan açıklamada, ekiplerin zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde meydana gelen hasarın giderildiği, Çalıkağıl köyüne yeniden elektrik enerjisi sağlandığı bildirildi.









