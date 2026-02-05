Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de jandarma helikopteri elektrik arızasına müdahale edecek ekip için havalandı

        Bingöl'ün Yayladere ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen elektrik arızası, jandarma helikopteriyle bölgeye taşınan ekiplerce giderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 00:10 Güncelleme: 05.02.2026 - 00:10
        Bingöl'de jandarma helikopteri elektrik arızasına müdahale edecek ekip için havalandı
        Bingöl'ün Yayladere ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen elektrik arızası, jandarma helikopteriyle bölgeye taşınan ekiplerce giderildi.

        Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde önceki günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçenin Çalıkağıl köyü enerji iletim hattında 2 elektrik direğinin devrilmesi sonucu enerji kesintisi meydana geldiği belirtildi.

        Yaşanan kesintinin giderilmesi amacıyla Tunceli’den havalanan ve 10 kişilik FEDAŞ ekibini taşıyan jandarma helikopterinin bölgeye intikal ettiği aktarılan açıklamada, ekiplerin zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde meydana gelen hasarın giderildiği, Çalıkağıl köyüne yeniden elektrik enerjisi sağlandığı bildirildi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

