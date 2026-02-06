Karlıova'da öğrenciler engelli ve yaşlıları ziyaret etti
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenciler yaşlı ve engellileri ziyaret etti.
Karlıova Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu öğrencileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının bakımını üstlendiği engelli ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti.
Öğrenciler, ziyarette engelli ve yaşlılara çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.
