        Karlıova'da öğrenciler engelli ve yaşlıları ziyaret etti

        Karlıova'da öğrenciler engelli ve yaşlıları ziyaret etti

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenciler yaşlı ve engellileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        06.02.2026 - 15:38 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:42
        Karlıova'da öğrenciler engelli ve yaşlıları ziyaret etti
        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenciler yaşlı ve engellileri ziyaret etti.


        Karlıova Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu öğrencileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının bakımını üstlendiği engelli ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti.


        Öğrenciler, ziyarette engelli ve yaşlılara çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

