        GÜNCELLEME - Bingöl'de çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu açıldı

        Bingöl'de çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Karlıova ilçesinin Kızılçubuk köyü yakınlarında araçların geçişi sırasında yola çığ düştü.

        Çığ nedeniyle Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı. Bu nedenle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

        Bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

