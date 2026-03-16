Bingöl'de Karlıova-Yedisu kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

Bingöl'de Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Karlıova ilçesinin Kızılçubuk köyü yakınlarında araçların geçişi sırasında yola çığ düştü. Çığ nedeniyle Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı. Çığ nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolun ulaşıma açılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

