Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Hesarek Kayak Merkezi'nde ilkbaharda kayak keyfi

        RIDVAN KORKULUTAŞ/EMRE AĞAÇE - Doğu Anadolu Bölgesi'nin kış sporu merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, ilkbaharda da ziyaretçilerine kayak yapma keyfi sunuyor.

        Giriş: 16.03.2026 - 11:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiği kentte, Hesarek Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı.

        Farklı uzunluklarda 3 pisti bulunan merkezde, mart ayında amatör ve profesyonel kayakçılara kayak yapma fırsatı sunuluyor.

        Bingöl'ün yanı sıra Malatya, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Şanlıurfa gibi illerden gelen misafirleri de ağırlayan Hesarek Kayak Merkezi'nde sezonun nisan ayına kadar sürmesi bekleniyor.

        - "Her hafta sonu soluğu burada alıyoruz"

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinden gelen Salih Gürbüz, AA muhabirine, yıllardır çocuklarıyla beraber her sene Hesarek Kayak Merkezi'ne geldiğini söyledi.

        Tesisin çok güzel olduğunu ifade eden Gürbüz, kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.

        Gürbüz, "Bu sene kızımla ilk defa snowboarda başladık, çok güzel bir spor. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Çok eğlenceli, çok güzel. Mart ayındayız, umarım nisan ayına kadar burada kar keyfini süreriz. Karakoçan'a çok yakın olduğu için her hafta sonu soluğu burada alıyoruz." dedi.

        - "Çok güzel snowboard yaptık"

        8 yaşındaki Rümeysa Gürbüz de babasıyla bu merkezde çok iyi vakit geçirdiğini anlatarak şunları söyledi:

        "Burası çok güzel. Her yıl buraya geliyoruz. 4 yıldır kayak yapıyorum, snowboarda da başladım. Çok güzel snowboard yaptık."

        - "Kayak için uygun bir ortamı var"

        Tunceli'den gelen Eren Yıldız da fırsat buldukça ve hava şartları uygun olduğu sürece burada kayak yaptıklarını belirtti.

        Yıldız, "Güzel bir havada kayak yapmanın keyfini yaşadık. Çocuğum çok seviyor burayı. Bu nedenle sürekli buraya gelmeyi tercih ediyoruz. Kar kalınlığı da bu sene bayağı iyi. Gelmek isteyenler için ulaşım çok rahat. Ulaşım yönünden bir sıkıntı yok. Mevsim şartları zor olsa dahi yollar sürekli açık. Her düzeyde pisti var. Kayak için uygun bir ortamı var." diye konuştu.

        Oğlu Ali Yıldız (12) da Hesarek Kayak Merkezi'nin yüksek rakımda bulunduğunu ve çok güzel olduğunu ifade ederek, "O yüzden hep buraya gelmeyi tercih ediyorum. 6-7 yıldır kayak yapıyorum. Kayak çok zevkli. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

