Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de 230 deprem konutu için kura çekildi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2020'de meydana gelen depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören 230 hak sahibi için yapılan konutların kurası çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 18:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de 230 deprem konutu için kura çekildi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2020'de meydana gelen depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören 230 hak sahibi için yapılan konutların kurası çekildi.


        Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımı tamamlanan 230 konut için noter huzurundaki kura çekimi, Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Kura çekiminde konuşan Vali Cahit Çelik, Karlıova'nın, Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu fay hatlarının çakıştığı yerde yer aldığını, Hatay ve Kahramanmaraş'ta olan depremlerin de buraya etki ettiğini söyledi.

        Bölgede her yıl onlarca depremin meydana geldiğini anımsatan Vali Çelik, şunları kaydetti:

        "En büyük depremlerden ilki 1971 yılında, son büyük deprem de 2020 yılında olmuş. Tabii deprem sırasında yapılacak işler var, depremden sonra yapılacak işler var. Depremden önce yapılacak işler aslında en önemli işler, buna risk azaltma diyoruz. Bu çerçevede özellikle konutlarımızın sağlam olması, binalarımızın sağlam olması, insanlarımızın depreme, afete karşı bilinçli olması risk azaltmanın en önemli unsurları. Ülkemiz özellikle iyileştirme konusunda, depreme müdahale etme konusunda dünyanın en önde gelen ülkelerinin başındadır."

        Çelik, konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

        Programa, Vali Yardımcısı Yasin Şahin, Kaymakam Abdulselam Bıçak, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Atilla Uzun ve hak sahipleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Yağış sonrası Haliç'in rengi değişti!
        Yağış sonrası Haliç'in rengi değişti!
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım

        Benzer Haberler

        Karlıova'da depremzedeler için yapılan 230 konut, kurayla sahiplerini buldu
        Karlıova'da depremzedeler için yapılan 230 konut, kurayla sahiplerini buldu
        Bingöl'de heyelan sonucu çöken ve kayan yolda çalışmalar başladı
        Bingöl'de heyelan sonucu çöken ve kayan yolda çalışmalar başladı
        Bingöl'de sağanak sonrası köy yolu çöktü (2)
        Bingöl'de sağanak sonrası köy yolu çöktü (2)
        Bingöl Valisi Çelik, muhtarlarla bir araya geldi
        Bingöl Valisi Çelik, muhtarlarla bir araya geldi
        Bingöl'de heyelan nedeniyle köy yolunda çökme meydana geldi
        Bingöl'de heyelan nedeniyle köy yolunda çökme meydana geldi
        Bingöl'de toprak kayması sonucu yol çöktü: Ulaşım durdu
        Bingöl'de toprak kayması sonucu yol çöktü: Ulaşım durdu