Bingöl’de bal festivali ertelendi

Bingöl Valiliği, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’ nedeniyle yarın başlaması planlanan Bal Festivalinin, ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

Valilik, “Ülkemizin uluslararası hak ve yükümlülüklerinden doğan meşru müdafaa hakkı kapsamında, Fırat’ın doğusunda milli güvenliğimiz için tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 09 Ekim 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle 'Barış Pınarı Harekâtı' başlatılmıştır.Ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’nda Kahraman Ordumuza muvaffakiyetler dileriz. Kalbimiz ve dualarımız daima Mehmetçikle beraber olacaktır.Yaşadığımız bu gelişmeler nedeniyle, İlimizde 1113 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan ve bu doğrultuda tüm hazırlıkları tamamlanarak program içeriği kamuoyu ile paylaşılan ‘Uluslararası Binşifa Bingöl Bal Festivali’, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şahsı manevisine saygı gereği ‘ileri bir tarihte yapılmak üzere’ ertelenmiştir” denildi.

BİNGÖL 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:53

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