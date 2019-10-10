Bingöl’de bal festivali ertelendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bingöl’de bal festivali ertelendi

İHA

Bingöl Valiliği, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’ nedeniyle yarın başlaması planlanan Bal Festivalinin, ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.
Valilik, “Ülkemizin uluslararası hak ve yükümlülüklerinden doğan meşru müdafaa hakkı kapsamında, Fırat’ın doğusunda milli güvenliğimiz için tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 09 Ekim 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle 'Barış Pınarı Harekâtı' başlatılmıştır.Ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’nda Kahraman Ordumuza muvaffakiyetler dileriz. Kalbimiz ve dualarımız daima Mehmetçikle beraber olacaktır.Yaşadığımız bu gelişmeler nedeniyle, İlimizde 1113 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan ve bu doğrultuda tüm hazırlıkları tamamlanarak program içeriği kamuoyu ile paylaşılan ‘Uluslararası Binşifa Bingöl Bal Festivali’, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şahsı manevisine saygı gereği ‘ileri bir tarihte yapılmak üzere’ ertelenmiştir” denildi.

BİNGÖL

10 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 04:53
  • GÜNEŞ 06:15
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl Üniversitesi ile Müftülük arasında işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Bingöl Üniversitesi ile Müftülük arasında işbirliği ...
Karlıova Belediyesi toplanma alanları oluşturdu
YEREL HABERLER Karlıova Belediyesi toplanma alanları oluşturdu
Bingöl’de aranma kaydı olan 135 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Bingöl’de aranma kaydı olan 135 şahıs yakalandı
Kafası soba borusuna sıkışan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kafası soba borusuna sıkışan köpek kurtarıldı
Bingöl’de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı
YEREL HABERLER Bingöl’de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı
PKK'nın kullandığı 13 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER PKK'nın kullandığı 13 sığınakta silah ve mühimmat ele ...
Bingöl'de PKK'ya ağır darbe: 13 sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi Operasyonlar kapsamında yardım ve yataklık yapan 11 şüpheliye de işlem yapıldı
YEREL HABERLER Bingöl'de PKK'ya ağır darbe: 13 sığınak ve depo imha ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X