Bingöl’de kar 21 köy yolunu ulaşıma kapattı

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Bingöl’de tekrar etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle şuana kadar 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bingöl’de kar yağışı yeniden etkisini gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren yüksek rakımlı bölgelerde yoğun olmak üzere kent genelinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle şuana kadar 21 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Öteyandan, Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, kapanan köy yollarında çalışma başlattığı aktarıldı.

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