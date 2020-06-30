Bingöl’de gönüllü temizlik timi, doğa için seferber oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de gönüllü temizlik timi, doğa için seferber oldu

İHA

Bingöl'de Yukarı ve Aşağı Akpınar köy sakinleri ile bir grup gönüllü vatandaş, duyarsız piknikçiler için hem nöbet tutmaya başladı hem de kurdukları tim ile çevre temizliği yaptı.

Bingöl’de gönüllü temizlik timi, doğa için seferber oldu

Bingöl’de Yukarı ve Aşağı Akpınar köy sakinleri ile bir grup gönüllü vatandaş, duyarsız piknikçiler için hem nöbet tutmaya başladı hem de kurdukları tim ile çevre temizliği yaptı.
Merkeze bağlı Yukarı ve Aşağı Akpınar bölgesindeki ormanlık alanlar, duyarsız piknikçiler tarafından çöplüğe dönüşmeye başlayınca, köy sakinleri ile BİNÇEVDER ve Bingöl BESYO Spor Kulübü öğrencileri, bir temizlik timi kurdu. Köy sakinlerinin desteğiyle tim, geniş çaplı çevre temizliği gerçekleştirdi. Koronavirüs nedeniyle maske ve eldivenleri takarak sosyal mesafe kuralına uyan gönüllüler ve köy sakinleri, periyodik olarak çevre temizliğinin sürdüreceklerini aktararak, gelenlerin bu konuda duyarlı olmasını istedi.
Ormanlık alanda temizleme ve nöbetlerin devam edeceğini söyleyen BİNÇEV DER Başkanı Cuma Karaaslan, "Bu hafta doğa sevginin, doğa korumanın ayyuka çıktığı bir gün yaşıyoruz. Gerçekten Yukarı ve Aşağı Akpınar köylerinde başlayan ve halkın sahiplenişi bizim uyanışın bir adımıdır. Yıllardır eğitim, çevre, toprak diye ve en son anlamını ve değerini anladığımız günde yerel halkın sahip çıkması kadar onurlu bir şey yoktur. Burada temizlik yapmak, bundan sonra kirletmemek, biliyorsunuz temizlik yapmak zorunlu değil ama kirletmemek erdemdir. Ahlaktır, dindir, imandır. Kirletmemek adına burada nöbetlerimiz devam edecek. Temizleme ve koruma nöbetleriyle birlikte insanlara iyi yaklaşımlarla burayı kirletmemelerini ileteceğiz” dedi.
Çocuklara temiz bir doğa bırakmak için temizlik yapmaya devam edeceklerini söyleyen köy sakinlerinden Hasan Berdibek, “Biz köy sakinleri olarak köyümüzün yolunda ve civarında oluşan çevre kirliliğini önlemek amacıyla bir çevre temizlik timi oluşturduk. Burada belirli periyotlarla gelip civarda bulunan çöpleri temizliyoruz. Bu konuda Bingöl Besyo okulundan da destek alıyoruz. Onlar ne kadar kirletirlerse kirletsinler biz çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmak için burada temizlik yapmaya devam edeceğiz. İsteyenler gelip burada piknik de yapabilir, vakit de geçirebilir. İnsanların sosyal yaşama, doğaya özlem duyduğunu biliyoruz. Bu konuda davet de ediyoruz ama çöplerini burada bırakmasınlar. Civarda çöp konteynerları bulunuyor zaten. Sadece bizim köyümüzü değil, tüm doğayı temiz tutalım” şeklinde konuştu.
Temizlik seferberliğine gönüllü olarak katılan spor kulübü öğrencisi Özge Ünlü ise, “Burada olmamızın amacı çevremizi güzel bir şekilde temizlemek. Yeni nesillere güzel bir gelecek sunmak. Arkadaşlarımızla beraber bu işe gönül vererek buradayız. Büyüklerimizin de daha duyarlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muhammed Delibaş yeniden Solhan Spor’da
YEREL HABERLER Muhammed Delibaş yeniden Solhan Spor’da
Bingöl'de, 1 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl'de, 1 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
Bingöl'de, 1 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl'de, 1 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
Bingöl'de, 1 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl'de, 1 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
Bingöl'de, 1 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl'de, 1 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
Bingöl'de, 1 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl'de, 1 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
Bingöl'de uyuşturucu tarlalarına operasyon, 1 milyon kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl'de uyuşturucu tarlalarına operasyon, 1 milyon ...
Dutun pekmeze dönüşen tatlı yolculuğu başladı Bingöl'de yılda yaklaşık 100 ton üretimi yapılan dut pekmezi için, yöre halkı imece usulüyle hazırladıkları doğal üründen ekonomik kazanç elde ediyor
YEREL HABERLER Dutun pekmeze dönüşen tatlı yolculuğu ...
Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti
Bingöl'de bir mezra karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bingöl'de bir mezra karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X