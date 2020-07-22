BÜ, pilot üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Web of Science verilerine göre, “Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması” alanında pilot üniversite olarak belirlenen 15 üniversite arasında yayın performansına göre de ilk sırada yer aldı.



Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM), Türkiye’deki Üniversite Performans raporlarını yayınladı. 2019 yılında dünyanın en güvenilir veri tabanı olan “Web Of Science” verileri esas alınarak devlet yükseköğretim kurumları farklı göstergeler üzerinden sıralandı. Sıralama, üniversitelerin ürettiği yayınların öğretim üyesi ve toplam öğretim elemanı başına düşen oran temel alınarak yapıldı. Buna göre, 108 Devlet Üniversitesi’nin yayın performansı sıralamasında 6. sırada yer alan Bingöl Üniversitesi, Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması alanında pilot seçilen 15 üniversite arasında birinci, 20062008 yılları arasında kurulan 41 devlet üniversiteleri arasında 2., Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan 15 üniversite arasında da birinci sırada yer aldı.

Üniversitenin yayın performansında gösterdiği başarıyla gururlandıklarını dile getiren Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Her geçen gün niceliksel olarak büyümenin yanında niteliksel büyüme de kaydediyoruz. Çok genç bir üniversite olmamıza rağmen, ülkemizin asırlık çınarları olan üniversitelerin çok önünde yer almaktayız. Başarımızda emeğin, çabanın ve aidiyetimizin sonuçlarını alıyoruz. Sıralamaya damga vurmamızda emeği geçen tüm öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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