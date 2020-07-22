BÜ, pilot üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BÜ, pilot üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı

İHA

BÜ, pilot üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Web of Science verilerine göre, “Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması” alanında pilot üniversite olarak belirlenen 15 üniversite arasında yayın performansına göre de ilk sırada yer aldı.

Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM), Türkiye’deki Üniversite Performans raporlarını yayınladı. 2019 yılında dünyanın en güvenilir veri tabanı olan “Web Of Science” verileri esas alınarak devlet yükseköğretim kurumları farklı göstergeler üzerinden sıralandı. Sıralama, üniversitelerin ürettiği yayınların öğretim üyesi ve toplam öğretim elemanı başına düşen oran temel alınarak yapıldı. Buna göre, 108 Devlet Üniversitesi’nin yayın performansı sıralamasında 6. sırada yer alan Bingöl Üniversitesi, Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması alanında pilot seçilen 15 üniversite arasında birinci, 20062008 yılları arasında kurulan 41 devlet üniversiteleri arasında 2., Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan 15 üniversite arasında da birinci sırada yer aldı.
Üniversitenin yayın performansında gösterdiği başarıyla gururlandıklarını dile getiren Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Her geçen gün niceliksel olarak büyümenin yanında niteliksel büyüme de kaydediyoruz. Çok genç bir üniversite olmamıza rağmen, ülkemizin asırlık çınarları olan üniversitelerin çok önünde yer almaktayız. Başarımızda emeğin, çabanın ve aidiyetimizin sonuçlarını alıyoruz. Sıralamaya damga vurmamızda emeği geçen tüm öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tonluk tosunlar, alıcılarını bekliyor
YEREL HABERLER Tonluk tosunlar, alıcılarını bekliyor
Solhan Spor, korona virüs testleri negatif çıktı
YEREL HABERLER Solhan Spor, korona virüs testleri negatif çıktı
Solhan Spor, Serhat Fatih Uzun ile anlaştı
YEREL HABERLER Solhan Spor, Serhat Fatih Uzun ile anlaştı
Bingöl’de ağa takılan kuşları vatandaş kurtardı
YEREL HABERLER Bingöl’de ağa takılan kuşları vatandaş kurtardı
Evinde kurduğu atölyede müzik aletleri üretiyor
YEREL HABERLER Evinde kurduğu atölyede müzik aletleri üretiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X