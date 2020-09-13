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38 yıl boş kalan tarlasını devlet desteğiyle üretime kazandırdı Bingöl’de yüzde 75 hibe desteği alan çiftçi, 38 yıl sonra köyüne dönerek 110 dönümlük arazisine kuru fasulye ekip hasada başladı

İHA

Bingöl'de yüzde 75 hibe desteği alan çiftçi, 38 yıl sonra köyüne dönerek 110 dönümlük arazisine kuru fasulye ekip hasada başladı.

38 yıl boş kalan tarlasını devlet desteğiyle üretime kazandırdı Bingöl’de yüzde 75 hibe desteği alan çiftçi, 38 yıl sonra köyüne dönerek 110 dönümlük arazisine kuru fasulye ekip hasada başladı

Bingöl’de yüzde 75 hibe desteği alan çiftçi, 38 yıl sonra köyüne dönerek 110 dönümlük arazisine kuru fasulye ekip hasada başladı.
38 yıl önce köyden Solhan ilçesine taşınan 51 yaşındaki Sıddık Kaya, çiftçilik yapmak için Oymapınar köyüne tekrar döndü. 38 yıl sonra köyüne dönen Kaya, yüzde 75 hibe desteği ve Tarım Müdürlüğünün katkısıyla 110 dönüme fasulye ekti. Kaya, devlet desteği ile tekrar başladığı çiftçilikte tarlasına ektiği fasulyenin hasadına başladı. Bu yıl 40 ton civarında hasat bekleyen Kaya, önümüzdeki yıl 200 dönümlük araziyi daha üretime kazandırmak istiyor.
Genç çiftçilere köylerine dönmeleri çağrısında bulunan Sıddık Kaya, ”Yıllar önce köyden göç ettik, 38 yıldır tarlalarımız boş kaldı. Bu sene devletimiz tarafından verilen bu destekler sayesinde biz de köyümüze geri döndük. İlkbaharda tarlalarımızı sürdük ve bize verilen yüzde 75 destekli tohumu ektik. Her şeyi dört dörtlük yaptık ve şu an hasat zamanındayız. İlçe tarım teknik personel ve destek anlamında her zaman yanımızda oldular. Her şeyimiz yüzde yüz organik. Hiçbir kimyasal madde de kullanmadık. Düşüncemiz bundan sonra sürekli yapmaktır. Ben bu sene 110 dönüm ektim, inşallah seneye 200 dönüm arazim var, onu da ekeceğim. Genç çiftçi arkadaşlarımız varsa onlara da tavsiye ediyorum. Gerçekten iyi bir iş, herkes bu işe başlasın. Devlet zaten her imkanı sunuyor. Tahminimce 40 ton hasat elde edeceğiz. Şu ana kadar her şeyimiz dört dörtlük geçti. Civar köyler olsun, genç arkadaşlar olsun herkese tavsiye ederim. 51 yaşımdayım, bundan sonra tek mesleğim bu olacak” dedi.
İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Mert Ege Tepeli de, “2020 yılında başlayan pandemi süresince Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği ‘bir karış toprak boş bırakılmayacak’ talimatıyla bakanlığımız yüzde 75 hibeli tohum dağıtarak çiftçilerimizin üretim yapmasını sağladı. Biz de Solhan İlçe Tarım olarak çiftçimize fasulye tohumu temin ettik. Ve şimdi de üretimimizden sonra hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Bu yüzde 75’lik hibe kapsamında üreticimiz Sıddık Kaya’ya bin 100 kilo tohum temin edildi. 110 dönümde gerçekleşen üretimde tohumdan hasada kadar teknik personellerimizce her türlü teknik destek sağlandı. Böylelikle hem üreticimizin yanında hem de devletimizin yanında olduk. Bu üretim kapsamında rekoltemiz 40 ton civarı oldu. Üretim esnasında hiçbir pestisit veya kimyasal gübre kullanılmadı. Yüzde yüz organik olarak gerçekleşen üretim şu an hasat aşamasında. Üreticimiz Sıddık Kaya’ya üretime katkı sağladığı, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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