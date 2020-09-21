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Bingöl'deki yüzen adalara ziyaretçi akını

DHA

Bingöl'deki yüzen adalara ziyaretçi akını


Aziz ÖNAL/SOLHAN (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü'nde birbirinden bağımsız yüzen adalar, özellikle yerli turistlerin ilgi odağı oldu.
Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasında bulunan Turnalar Gölü'ndeki birbirinden bağımsız yüzen adalar, komşu illerden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Dünyada benzerine çok az rastlanan ve 'tabiat varlığı' olarak koruma altına alınan yüzen adalar, kentin sembol yerleri arasında yer alıyor. Dört mevsim turistlerin akının uğrayan yüzen adaları her yıl ortalama 30 bin kişi ziyaret ediyor. Koronavirüs nedeniyle bu sayı düşmesine rağmen, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Muş ve Erzurum gibi yakın şehirlerden bu yıl 7 bin 500 kişi Turnalar Gölü'nü ziyaret etti. Özellikle hafta sonları yoğunluğun yaşandığı göle gelen vatandaşlar, piknik yapıp hatıra fotoğrafı çekilerek zamanlarını değerlendiriyor.
'TEMİZ HAVASI BENİ ETKİLEDİ'
Ailesiyle birlikte Uşak'tan gelen Volkan Koyun, "Yüzen adaları ilk defa gördüm. Doğal güzelliği, yeşilliği ve temiz havası beni etkiledi. Güzel bir yer, herkese tavsiye ederim" dedi.
Yüzen adaları herkesin gelip görmesi gerektiğini belirten Hasan Taşkan da, "Arkadaşlarım burada öğretmenlik yaptıkları için sürekli yüzen adalardan bahsediyordu. Daha önce görmemiştim. Bugün de hafta sonu olması sebebiyle Elazığ'dan kalkıp hem arkadaşları ziyarete geldim hem de yüzen adaların nasıl olduğunu görmeye geldim. Gerçekten güzel bir yer. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Solhan Aziz ÖNAL
2020-09-21 08:24:57

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