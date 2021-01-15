Bingöl’de buzlanma nedeniyle aynı yerde 3 araç yoldan çıktı

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Bingöl’ün Solhan ilçesinde buzlanma nedeniyle aynı yerde 3 araç yoldan çıkarak kaza yaptı.

Kazalar, akşam saatlerinde Solhan Muş karayolunda ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 ETM 56, 53 LB 889 ve 01 DSE 13 plakalı araçların sürücüleri, gizli buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayarak yoldan çıkan araçlar kaza yaptı. Kazalarda maddi hasarlar meydana gelirken yaralanan olmadı.

Polis ekipleri olay yerinde kazalarla ilgili inceleme yaptı.

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