Bingöl’de heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı

Bingöl'de iki ilçe arasında meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı.
Heyelan, Karlıova Yedisu İlçesi Kızılçubuk köyü mevkiinde meydana geldi. Bölgede etkisini sürdüren yağış nedeniyle oluşan heyelan, yolu trafiğe kapattı. Heyelanı fark eden sürücüler durumu Karayolları ekiplerine bildirdi.Ekipler, bölgede yaklaşık 2 saatlik çalışma yaptı. Yapılan çalışma ile yol tekrardan ulaşıma açıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.