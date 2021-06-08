Serkan BİNGÖL/YEDİSU (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde, traktörle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Yedisu ilçesi BingölErzurum karayolunda meydana geldi. Ali Osman Asan yönetimindeki 23 AR 711 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktörle çarpıştı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ardından hastaneye kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL
2021-06-08 12:08:52
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.