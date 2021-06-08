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Serkan BİNGÖL/YEDİSU (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde, traktörle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yedisu ilçesi BingölErzurum karayolunda meydana geldi. Ali Osman Asan yönetimindeki 23 AR 711 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktörle çarpıştı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ardından hastaneye kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL

2021-06-08 12:08:52



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