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Bingöl’de kabul edilen 18 projeyle 530 dekar alan sulanacak

İHA

Bingöl’de kabul edilen 18 projeyle 530 dekar alan sulanacak

Bingöl’de Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında 18 projenin kabul edildiği belirtilerek, 530 dekar alanın sulanacağı kaydedildi.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Kapsamında, Bingöl’de 18 projenin kabul edildiği belirtildi.
Projeler hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, “Bingöl'de ilk olarak 2010 yılında 6. Etap kapsamında proje başvurusu alınmıştır. İlk yıllarda çok fazla talep görmeyen sulama projeleri, basınçlı sulamanın faydalarının anlaşılması, su tasarrufu sağlaması, verimi artırıcı etkisi olduğunun görülmesi gibi konularda İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan eğitim çalışmaları, tanıtım ve bilgilendirme toplantılarına yoğunluk verilmesi sonucunda son yıllarda oldukça ilgi görmeye başlamıştır. 2019 yılına kadar yılda ortalama 4 proje başvuru alınırken, 2019'da bu proje sayısı 22'ye yükselmiştir. 20102019 yılları arasında Bingöl'de 59 adet bireysel sulama projesi hayata geçirilerek 1.128 dekar alan basınçlı sulama ile sulamaya açılmıştır” dedi.
18 başvurunun alındığını ve 18 projenin de kabul edildiğini aktaran Bahadır, “2020 yılında tebliğ yayınlanmadığı için başvuru alınamamış, Bakanlığımızın 2021 yılında yeniden başvuru ilanına çıkmasıyla birlikte ilimizde 18 proje başvuru alınmıştır. İlde yapılan ön değerlendirmede projelerin tamamı kabul edilerek nihai değerlendirme için projeler Bakanlığımıza gönderilmiş, Bakanlığımız da Bingöl'den giden 18 projenin tamamını onaylamıştır. Bu 18 projenin toplam yatırım tutarı 623 bin 638 TL, hibe miktarı ise 311 Bin 819 TL’dir. Bu projelerle sulanacak olan alan ise 530 dekardır. Böylelikle programın ilimizde uygulanmaya başlandığı 2010 yılından günümüze kadar 77 proje gerçekleştirilerek, 1.658 dekar alan basınçlı sulama sistemlerine kavuşturulmuş, toplam yatırım tutarı 1 milyon 415 bin 919 TL, hibe miktarı da 708 bin 149 TL’ye ulaşmıştır. Suyun öneminin daha da iyi anlaşıldığı şu günlerde çiftçilerimizi, salama sulama gibi büyük su israfına ve verim kaybına yol açan sulama yöntemleri yerine damla sulama, yağmurlama sulama, mikroyağmurlama sulama gibi basınçlı sulama yöntemlerini kullanmaya davet ediyor ve bu tür hibe projelerimize daha çok başvuru yapılması için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğimizi ifade ediyorum"ifadelerini kullandı.

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