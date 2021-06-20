Bingöl’de 3.2 büyüklüğünde deprem

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Bingöl’ün Adaklı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 21.14 sıralarında Bingöl’ün Adaklı ilçesi merkez üssü olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18 kilometre olarak bildirildi.

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