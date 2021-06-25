Bingöl’de deprem vatandaşlara panik yaşattı

Bingöl’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde vatandaşlar panik yaşarken, o anları anlattı.



Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Bingöl merkez ve ilçelerinin yanı sıra komşu iller Elazığ, Tunceli ile Muş başta olmak üzere birçok noktadan da hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Korku ve panik yaşadıklarını belirten vatandaşlar, depremle birlikte sokağa çıktıklarını ifade etti.

Özellikle depremle birlikte dolapların çok sallandığını aktaran vatandaşlar, depremin ürkütücü olduğunu kaydetti.

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