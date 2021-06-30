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Kuraklık Bingöl’ün içme suyunu yüzde 32 azalttı, başkan tasarruf çağrısında bulundu Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan: “Kuyularımızda yüzde 32 gibi bir azalma söz konusu” “Lütfen suyu çok daha tasarruflu bir şekilde kullanalım” “Karlıova ilçesinden getirilecek olan ilave kaynak su ile 2050 yılına kadar Bingöl’ün su sorunu olmayacak”

İHA

Kuraklık Bingöl’ün içme suyunu yüzde 32 azalttı, başkan tasarruf çağrısında bulundu Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan: “Kuyularımızda yüzde 32 gibi bir azalma söz konusu” “Lütfen suyu çok daha tasarruflu bir şekilde kullanalım” “Karlıova ilçesinden getirilecek olan ilave kaynak su ile 2050 yılına kadar Bingöl’ün su sorunu olmayacak”

– Son yıllarda çok önemli bir kuraklık riski ile karşı karşıya kaldıklarını ve içme suyu kuyularında yüzde 32 azalmanın söz konusu olduğunu belirten Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, “Buna bağlı olarak özellikle vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını, su kullanımı konusunda çok tasarruflu olmalarını istiyoruz” dedi.
Doğu Anadolu’nun birçok ilinde olduğu gibi Bingöl’de de bu yıl yetersiz yağışlar nedeniyle kuraklık yaşanmaya başladı. Yaşanan kuraklıkla beraber göletlerdeki sular çekilirken, içme sularında da azalma meydana geldi. İçme sularındaki azalma nedeniyle Bingöl Belediyesi vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulunarak, programlı olarak su kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. Belediye Başkanı Erdal Arıkan da içme suyu kuyularında yüzde 32’lik bir azalma olduğunu belirterek, vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı.

“Lütfen suyu çok daha tasarruflu bir şekilde kullanalım”
Vatandaşlara tasarruf çağrısında bulunan Başkan Arıkan, “Son yıllarda çok önemli bir kuraklık riski ile karşı karşıyayız. Özellikle bütün ülkemiz ve bölgemizde bu kuraklığı hissediyoruz. Kuraklık riski olan iller arasında biz özellikle şiddetli kuraklık yaşıyoruz. Bu anlamda bizim içme suyu kuyularımızda yüzde 32 gibi bir azalma söz konusu. Buna bağlı olarak özellikle vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını, su kullanımı konusunda çok tasarruflu olmalarını istiyoruz. Bunun için de bizim içme suyu ilave kaynak çalışmalarımız var. 29 Haziran’da proje ihalesini yaptık, inşallah yapım ihalesini de hızlı bir şekilde yaparak bu ilave suyun Bingöl’ümüze getirilerek en azından mevcut sıkıntıyı gidermiş olacağız. Lütfen suyu çok daha tasarruflu bir şekilde kullanalım, bu riskli dönemi hep beraber sıkıntısız bir şekilde atlatalım” şeklinde konuştu.

“İlave su ile 2050 yılına kadar su sorunu çözülecek”
Karlıova ilçesinden getirilecek olan ilave kaynak su ile 2050 yılına kadar Bingöl’ün su sorunu olmayacağını vurgulayan Arıkan, “Karlıova’daki gelecek olan suyumuz mevcut suyumuza denk bir su. Bu su buraya gelirse kuraklık riski de kalkarsa Bingöl’ümüze çok uzun yıllar bu suyu sağlamış olacağız. Bu sıkıntıyı da gidermiş olacağız. Bingöl’ün artık 2050 yılına kadar içme suyu ile ilgili bir sorunu kalmayacak. Karlıova Kaynak ve Bahçe köylerinden mevcut kaynağımıza 15 kilometre bir uzaklıkta. Bu suyumuzu da inşallah önceki kaynağımıza ilave ederek Bingöl’ü rahatlatmış olacağız” diye konuştu.

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