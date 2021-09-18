2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde, 2 kardeşin bitişik evlerinde çıkan yangında kışlık erzak ve 3 ton saman kül olurken, çatılar kullanılamaz hale geldi.
Genç ilçesine bağlı Yayla köyü Doğrular mezrasında, saat 14.00 sıralarında, Ahmet ve Rıfat Olğun kardeşlere ait olan bitişik 2 evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mezra sakinlerinin ihbarı ile bölgeye sevk edilen Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. 2 kardeşin kış öncesi çatıda stokladığı kışlık erzak ve 3 ton saman yanarken, çatılar da kullanılamaz hale geldi. İtfaiyeciler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL
2021-09-18 16:52:32
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.