Bingöl Seçim Sonuçları 2023: Bingöl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Bingöl başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Bingöl Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Bingöl seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Bingöl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Bingöl Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 74.47 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 19:25 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Bingöl Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 95.749 oyla yüzde 68.15 - Kemal Kılıçdaroğlu: 44.754 oyla yüzde 31.85 aldı.

Bingöl 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 95.749 oyla yüzde 68.15

Kemal Kılıçdaroğlu: 44.754 oyla yüzde 31.85

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 94.412 oyla yüzde 65.08 - Kemal Kılıçdaroğlu: 47.195 oyla yüzde 32.53 oy oranı elde etmişti.

