Binlerce kişi aşırı sağa karşı birleşti Almanya'da yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen Almanya için Alternatif Partisi (AfD) politikacıları ve Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner'in, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan sınır dışı edilmesini öngören plan üzerine Postdam'da gizlice görüştüklerinin ortaya çıkmasının ardından düzenlenen protesto gösterisine yaklaşık 10 bin kişi katıldı

Almanya'nın Potsdam kentinde aşırı sağa karşı gösteri yapıldı. Potsdam Belediye Başkanı Mike Schubert'in çağrısıyla Alten Markt'da (Eski Pazar) bir araya gelen göstericiler, "Potsdam renklidir" ve "Birbirimize bağlıyız" sloganlarının yer aldığı posterler taşıdı.

Başbakan Scholz ile birlikte göstericilere destek veren Dışişleri Bakanı Baerbock, Alman Haber Ajansına (DPA) verdiği demeçte, "Ben burada demokrasiyi savunan ve faşizme karşı çıkan binlerce Potsdam sakininden biri olarak bulunuyorum." dedi.

YABANCILARIN SINIR DIŞI EDİLMESİNE YÖNELİK GİZLİ TOPLANTI

Correctiv gazetecilik araştırma merkezi, kasım ayında Potsdam yakınlarındaki bir otelde AfD'li politikacılar ile aşırı sağcı Sellner'in, aralarında Alman vatandaşlığı olanların da bulunduğu milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan sınır dışı edilmesini öngören plan üzerine görüştüklerini ortaya çıkarmıştı.

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Almanya'nın tanınmış zincir markalarından bazılarının yönetici ve ortaklarının da katıldığı toplantıda AfD'nin iktidar ortağı olması durumunda bu stratejiyi birlikte tam olarak nasıl uygulamaya koymak istediklerinin anlatıldığı belgelenmişti.

AFD'NİN YASAKLANMASI TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Almanya'da birçok siyasetçi ve seçmen yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen AfD partisinin yasaklanmasından yana görüş belirtiyor.

Forza araştırma şirketinin 12-18 Aralık'ta 2 bin 501 kişiyle yaptığı ankete göre, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 31, AfD yüzde 23, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 14, Yeşiller yüzde 13, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5 ve Sol Partinin de yüzde 3 oranında desteklendiği belirlendi.

AfD, Federal Mecliste 78 milletvekili ile temsil ediliyor.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.