Ayasofya Camii'ne bayram namazı akını 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da binlere vatandaş bayramı namazı için Ayasofya-i Kebir Camii'ne akın etti. Namazdan önce camiinin içi dolarken, içeriye giremeyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadeleriyle avluda bayram namazını eda etti.

CAMİ VE ÇEVRESİ TAMAMEN DOLDU

Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş Ayasofya-i Kebir Camii'ni doldurdu. Sabah namazı ile birlikte artmaya başlayan kalabalık, bayram namazı saatinin yaklaşmasıyla avluya taştı. Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden gelen vatandaşlar avluyu ve çevresini tamamen doldurdu.

İçeriye sığmayan vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadeler ile Ayasofya Meydanı’nda bayram namazını kıldı. Camiye giden çeşitli bölgelerde kurulan güvenlik noktalarında da yoğunluk oluştu.