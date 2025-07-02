Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davası tekrardan ertelendi

İsrail mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun önümüzdeki hafta görülecek yolsuzluk davası duruşmalarının ABD'ye yapacağı ziyaret sebebiyle ertelenmesini kabul etti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kudüs Bölge Mahkemesi, Netanyahu'nun önümüzdeki hafta pazartesi ve çarşamba görülecek duruşmalarını ertelediğini duyurdu.

Mahkeme, 29 Haziran'da Başbakan Netanyahu, MOSSAD Direktörü David Barnea ve İsrail ordusu Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Shlomi Binder'ın katıldığı planda olmayan gizli duruşma sonrası bu hafta için davayı ertelemişti.

Netanyahu, haftaya ABD'ye gidiyor

Netanyahu yolsuzluk davası kapsamında son olarak 11 Haziran'da hakim karşısına çıkmıştı.

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Başbakan Netanyahu, dünkü kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, gelecek hafta ABD Başkanı Trump ile görüşmek için ABD'ye gideceğini doğrulamıştı.

Netanyahu, Trump'ın yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşeceğini söylemişti.