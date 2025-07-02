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        Haberler Gündem 3. Sayfa Akılalmaz ölüm! Yokuştan inerken düştü, hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Akılalmaz ölüm! Yokuştan inerken düştü, hayatını kaybetti!

        Karabük'te akılalmaz bir ölüm meydana geldi. Olayda 54 yaşındaki Erdoğan Denizli, yolda yokuş aşağı yürürken dengesini kaybedip başını asfalta çarptı. Denizli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 17:11 Güncelleme: 02.07.2025 - 17:12
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        Yokuştan inerken düştü! Hayatını kaybetti!
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        Karabük'te yolda yokuş aşağı yürürken dengesini kaybedip düşerek başını asfalta çarpan Erdoğan Denizli (54), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Kıraathaneye gitmek için evinden çıkan Erdoğan Denizli, yokuş aşağı yürürken dengesini kaybedip düştü, başını asfalta çarptı.

        Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erdoğan Denizli’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Denizli’nin cenazesi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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