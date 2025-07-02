Akılalmaz ölüm! Yokuştan inerken düştü, hayatını kaybetti!
Karabük'te akılalmaz bir ölüm meydana geldi. Olayda 54 yaşındaki Erdoğan Denizli, yolda yokuş aşağı yürürken dengesini kaybedip başını asfalta çarptı. Denizli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi
Karabük'te yolda yokuş aşağı yürürken dengesini kaybedip düşerek başını asfalta çarpan Erdoğan Denizli (54), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre olay, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Kıraathaneye gitmek için evinden çıkan Erdoğan Denizli, yokuş aşağı yürürken dengesini kaybedip düştü, başını asfalta çarptı.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erdoğan Denizli’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Denizli’nin cenazesi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.