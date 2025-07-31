Binyamin Netanyahu Witkoff ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmenin Netanyahu'nun ofisinde gerçekleştiği belirtildi.

Witkoff ve Netanyahu'nun bir araya geldiğini gösteren kısa bir görselin paylaşıldığı açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Yerel basın, üst düzey İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberde, Witkoff ile Netanyahu'nun Gazze'de aşamalı ve kısmi bir ateşkes ve esir takası anlaşmasından, kapsamlı bir anlaşmaya geçme olasılığını görüştüğünü öne sürdü.

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Habere göre İsrailli yetkili, "İsrail ve ABD arasında, Hamas'ın reddedici tutumu ışığında, bazı esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir çerçeveden, tüm esirlerin serbest bırakılmasına, Hamas'ın silahsızlandırılmasına ve Gazze Şeridi'nin askerden arındırılmasına yönelik bir çerçeveye geçilmesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı." iddiasında bulundu.

Yetkili, İsrail ve ABD'nin Gazze'ye insani yardımı artırmak için aynı anda çalışacaklarını savunarak bu sırada İsrail ordusunun saldırılarını sürdüreceğini belirtti.