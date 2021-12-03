Prof. Dr. Uğur Şahin'den 'yeni aşı' açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'den 'yeni aşı' açıklaması
ABONE OL

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Şahin: Omicron için Covid-19 aşısını daha hızlı adapte edebiliriz

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Üst Yöneticisi (CEO), Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19'a karşı aşılanmış kişilerin yeni varyant Omicron karşısında yeterli korumaya sahip olup olmadıkları konusunun henüz yeterince net olmadığını ve aşıyı hızlı uyarlayabileceklerini bildirdi

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'den 'yeni aşı' açıklaması
Prof. Dr. Uğur Şahin'den 'yeni aşı' açıklaması
0:00 / 0:00
AA

BioNTech kurucuları Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Reuters haber ajansı tarafından düzenlenen etkinlikte soruları yanıtladı.

Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni varyantın, aşılı insanlara da bulaşabileceğini, yine de aşılanmış kişilerin hastalığın ağır seyrine karşı korumada olduklarını öngördüklerini söyledi.

Şahin, yeni varyantın beklediğinden erken ortaya çıktığını aktararak, "Covid-19 aşısını nispeten hızlı şekilde yeni varyanta adapte edebilme yeteneğine sahibiz." dedi.

Omicron varyantında durumun ne kadar acil olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını ifade eden Şahin, yeni aşı gerekmesi durumunda uyarlanmış aşının gelecek yıla hazır olabileceğini bildirdi.

Şahin, Covid-19 virüsünün mutasyonlara uğramasının, mevsimsel gripte olduğu gibi, aşının her yıl yaptırılması ihtimalini artırdığına işaret etti.

"COVID-19'A KARŞI YENİ BİR AŞIYA İHTİYAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Covid-19'a karşı bir yeni aşıya ihtiyaç olacağını düşündüğünü aktaran Şahin, "Öne çıkan soru; buna ne zaman ihtiyacımız olacağı" ifadesini kullandı.

Yoksul ülkelere aşının ulaştırılması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Şahin, daha düşük sıcaklıklarla aşının korunması gibi bu ülkelere aşının dağıtımını kolaylaştıracak teknolojilere odaklandıklarını söyledi.

Dr. Özlem Türeci de hem yoksul hem de gelişmekte olan ülkeler için özel çözümler üretmeye çalıştıklarını belirterek, herkesi bu çabalara katılmaya davet etti.

Türeci, potansiyel bir kanser aşı üzerinde çalışmalarının devam ettiğini de bildirdi.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) Covid-19'un Omicron varyantı nedeniyle henüz bir ölüm bildirilmediğini, yeni varyantın bulaşıcılığına ve ciddi hastalığa neden olup olmadığına ilişkin araştırmaların devam ettiğini duyurdu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türk doktorların uyguladığı tedavi tıp dünyasına örnek oldu
SAĞLIK Türk doktorların tedavisi tıp dünyasına örnek oldu
Omicron varyantı Covidi bitirebilir mi? Kritik Omicron açıklaması
SAĞLIK Omicron varyantı salgını bitirebilir mi?
DSÖ'den kritik 'hazırlıklı olun' uyarısı!
SAĞLIK DSÖ'den kritik uyarı: Hazırlıklı olun
Koronayla mücadelede ilaç hamlesi! Faz- 2 çalışması tamamlandı
SAĞLIK Dünyada ilk! Koronayla mücadelede ilaç hamlesi! Faz- ...
Kıyafetleriniz vücudunuza tam oturmuyorsa dikkat! - Haberler
SAĞLIK Dikkat! Kıyafetleriniz vücudunuza tam oturmuyorsa...
Covid-19'da temaslı takibi yapan ekip, dünyayı 228 tur dolaştı
SAĞLIK Covid-19'da temaslı takibi yapan ekip, dünyayı 228 ...
Geyiklerde ilk kez Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2 belirlendi - Haberler
SAĞLIK Geyiklerde ilk kez Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2 ...
3 Aralık Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika haberleri corona vaka sayısı! Güncel tablo
SAĞLIK Koronavirüste vaka sayısında son durum
SMA hastalığı nedir? SMA hastalığı belirtileri ve tedavisi
SAĞLIK SMA hastalığı nedir?
Uzmanlar uyarıyor! Behçet hastalığının kadın ve erkeklerde görülme oranı aynı
SAĞLIK Kadın ve erkeklerde görülme oranı aynı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.