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BioNTech'ten flaş aşı açıklaması!

Türk bilim insanı Uğur Şahin'in CEO'su ve kurucu ortağı olduğu BioNTech, koronavirüsün varyantlarına karşı BioNTech aşısında şimdilik herhangi bir değişikliğe gidilmesine gerek duyulacak bir bulguya rastlanmadığını açıkladı

BioNTech'ten flaş aşı açıklaması! - Haberler
BioNTech'ten flaş aşı açıklaması!
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HABERTURK.COM

Türk bilim insanı Uğur Şahin'in CEO'su ve kurucu ortağı olduğu BioNTech, Pfizer işbirliğiyle geliştirilen COVID-19 aşısının, insanları şu anda dolaşımda olan virüsün temel varyantlarına karşı korumak için değişikliğe ihtiyaç duymadıklarını açıkladı.

"KANIT YOK"

Aljazeera'nin haberine göre, şirket tarafından yapılan açıklamada, "Bugüne kadar, BioNTech’in mevcut COVID-19 aşısının, tespit edilen yeni varyantlara karşı uyarlanmasına gerek olduğuna dair bir kanıt yok" denildi.

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Açıklamada, BioNTech'in, mevcut aşı üzerinde ince ayar yapma ihtiyacına hazırlanmak için mart ayında aşının 'varyanta özgü versiyonu' üzerinde testlere başladığı belirtildi.

Bu çalışmanın amacının, SARS-CoV-2'nin güncellenmiş bir aşı gerektirecek kadar değişmesi durumunda BioNTech ve Pfizer'in izleyeceği yolu araştırmak olduğu kaydedildi.

BIONTECH, SİNGAPUR'DA mRNA ÜRETİM TESİSİ KURACAK

BioNTech'in Singapur'da mRNA (mesajcı RNA) teknolojisine dayanan aşıları için bölgesel bir merkez ve yeni bir üretim tesisi kurmayı planladığı bildirildi.

BioNTech'ten yapılan açıklamada, Güneydoğu Asya için bölgesel merkez olacak Singapur ofisinin 2021'de açılmasının planladığı belirtildi.

Şirketin üretim ağını genişletmek için çalışmalar yaptığına yer verilen açıklamada, Singapur’da üretim tesisinin 2023 yılına kadar faaliyete geçmesinin beklendiği ve yaklaşık 80 kişilik istihdam sağlayacağı ifade edildi.

BioNTech'in açıklamasında, Alman şirketin Güneydoğu Asya’da üretime başlamasının Singapur Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB) tarafından desteklendiğine vurgu yapılarak, bunun gelecekteki salgın tehditlerine karşı hızlı yanıt verme olanağı sağlayacağı belirtildi.

Prof. Dr. Uğur Şahin, Singapur'un mükemmel bir iş ortamı sunduğunu belirterek, "Üretim ağımızda birden fazla noktamızın olması, küresel ayak izimizi artırmada ve yeteneklerimizi geliştirmede önemli bir stratejik adımdır” ifadesini kullandı.

BIONTECH YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 1.128 MİLYAR AVRU KAR AÇIKLADI

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ilk çeyrekteki net karı, aşı satışının ardından gelirlerindeki sert yükselişle 1 milyar 128,1 milyon avro olarak gerçekleşti. BioNTech, 2021'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal rakamlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin birinci çeyrekteki net karı, net gelirlerindeki sert yükselişle, 1 milyar 128,1 milyon avroya ulaştı. BioNTech, geçen yılın ocak-mart döneminde 53,4 milyon avro zarar açıklamıştı.

Şirketin toplam gelirleri birinci çeyrekte 2020’nin aynı çeyreğine göre yüzde 7 bin 138 artarak 2 milyar 50 milyon avroya yükseldi. Piyasalarda beklenti 1,71 milyar avro olması yönündeydi. Şirket geçen yıl birinci çeyrekte 27,7 milyon avro gelir elde etmişti.

Şirketin hisse başına karı da 4,39 avroya denk geldi. BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte bu yıl 1 milyar 800 milyon doz dağıtımını için 91 ülkeyle anlaşma yaptıklarını ve 6 Mayıs'a kadar toplam 91 ülkeye 450 milyon doz Covid-19 aşısı teslimatını tamamladıklarını da bildirdi.

BioNTech, bu yıl aşı üretim kapasitesinin 3 milyar doza ulaşmasını ve 1 milyar 800 milyon doz aşının teslimatından 12,4 milyar avro gelir bekliyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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