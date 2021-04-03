Sigara tiryakilerine biorezonans umudu 0:00 / 0:00

Bizorezonans Teknolojisi sayesinde yüzlerce insanın sigarayı bırakmasını sağlayan Central Psikoloji’den Psikolog Merve Andiç, söz konusu teknolojinin tek seansta sigarayı bırakmayı vadettiğini vurguladı. Andiç, “Bizorezonans Teknolojisi sigaradan kurtulmayı vadediyor tabi kişinin isteği de başarıyı ciddi oranda etkiliyor” diye konuştu.

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN 45 DAKİKALIK TEK SEANS YETERLİ

Andiç, Sağlık Bakanlığı onaylı cihazın özelliğini ve sigarayı nasıl bıraktırdığının detaylarını anlattı: “Cihazın yüzde 94 başarı oranı var. Biorezonans kelimesi insanların çekinmesine yol açmamalı. Çünkü günlük kullandığımız telefonlarda bile daha çok frekans yayıyor. O nedenle bu cihazın hiçbir yan etkisi yok. Sigaradan başka bağımlılıklar içinde kullanılabiliyor. Buna yemek, şeker de dahil. Sigara bırakmak için tek seans yeterli olacaktır. İlk önce danışanın iletkenlik seviyesini ölçüyoruz. 70-80 arası ideal iletkenlik. Yaklaşık bir 45 dakika süren bir seans. Biorezonans Teknolojisi herkes tarafından kullanılabilir. Hamile ve kalp pili kullananlar hariç.”

SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYEN CİNER YAYIN HOLDİNG ÇALIŞANLARINA “BİOREZONANS” DESTEK

Sigara bağımlılığı hem sağlığı hem de iş verimliliğini olumsuz etkiliyor. Bu nedenle çalışanlarının sağlığı için adım atan CİNER YAYIN HOLDİNG, Biorezonans Teknoloji ile çalışanlarını buluşturdu. Sigarayı bırakmak isteyen çalışanlarına destek verdi. CİNER YAYIN HOLDİNG İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Doktor Erkan Ataman, CİNER YAYIN HOLDİNG çalışanlarından oluşan Show TV, HABERTÜRK TV, BLOOMBERG kanalları ve HABERTÜRK.COM için verdikleri desteği anlattı. Ataman, “Önemli noktalardaki bu arkadaşlarımızın sigarayı bırakmasını destekliyoruz. Sigarayı bırakmak isteyip de bırakamayan arkadaşlarımıza fırsat sunduk. Herhangi bir kliniğe gitmek yerine bir katımızı Biorezonans cihazı ve randevularına ayırdık. Çok verimli sonuçlar alınamaya başladı” dedi.

CİNER YAYIN HOLDİNG ÇALIŞANLARINDAN BİOREZONANS YORUMLARI

“15 YILDIR SİGARA İÇİYORDUM ŞİMDİ ELİM SİGARAYA GİTMİYOR”

CİNER YAYIN HOLDİNG personelinden olumlu yorumlar ve sonuçlar alındı. Habertürk TV Editörü Arif Taşkın, “Günde yaklaşık bir buçuk paket sigara içiyordum. Başlaması kolay bırakması inanılmaz zor ama şimdi bıraktım. Kurumun bunu sağlıyor olması benim için de bir avantaj oldu. Aklıma sigara geldi ama canım çok fazla sigara istemedi. 7-8 günlük bir süreç şimdiye kadar içmedim” sözleriyle sigarayı bıraktığını ifade etti.

Habertürk TV prodüktörü Fırat Çağlar Erdem, “15 yıldır evet sigara içiyorum. Ayağıma kadar böyle bir fırsatın gelmiş olması müthiş bir şeydi. Hatta bu başladığında ilk giden bendim. Bugün bir hafta oldu sigarayı bırakalı. Bir kez bile elim sigaraya gitmedi” dedi.