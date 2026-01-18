Bir anda değişen ruh hali ve taşan enerji: Hipomani gözden kaçıyor olabilir

Son dönemde davranışlarınızda belirgin değişiklikler mi fark ediyorsunuz? Aşırı özgüven, durmaksızın artan enerji ve riskli kararlar, çoğu zaman göz ardı edilen hipomani belirtileri arasında yer alıyor.

HİPOMANİ NEDİR?

Hipomani, bireyin ruh halinde, enerjisinde ve davranışlarında belirgin bir yükselme ile karakterize edilen bir durumdur. Genellikle artan enerji, azalan uyku ihtiyacı, aşırı özgüven ve yoğun iyimserlik gibi belirtilerle ortaya çıkar. Maniye kıyasla daha hafif seyreden hipomani, çoğu zaman ciddi işlev kaybına ya da psikotik belirtilere yol açmaz. Bu nedenle hem birey hem de çevresi tarafından ilk etapta olumlu bir dönem gibi algılanabilir. Ancak kontrol altına alınmadığında uzun vadede çeşitli sorunlara neden olabilir.

Hipomani epizodları çoğunlukla birkaç gün sürer. Tanı sürecinde, bu belirtilerin kişinin sosyal, mesleki ya da günlük işlevselliğini ağır şekilde bozup bozmadığı değerlendirilir. Her ne kadar işlevsellik korunuyor gibi görünse de, hipomani karar verme süreçlerini olumsuz etkileyerek riskli davranışlara zemin hazırlayabilir. Hipomani, çoğunlukla bipolar bozukluğun bir parçası olarak kabul edilir.

HİPOMANİNİN TEMEL BELİRTİLERİ Hipomani, duygusal, zihinsel ve fiziksel enerjide belirgin bir artışla kendini gösterir. Bu dönemde ortaya çıkan belirtiler kişinin günlük yaşamını ve ilişkilerini farklı düzeylerde etkileyebilir. ARTAN ENERJİ VE AKTİVİTE Hipomani döneminde bireyler normalden çok daha enerjik ve istekli hisseder. Aynı anda birçok projeye başlama, sosyal etkinliklere yönelme ya da fiziksel aktivitelerde artış sık görülür. Bu durum kısa vadede üretkenliği artırabilir; ancak aşırıya kaçıldığında yarım kalan işler ve tükenmişlik ortaya çıkabilir. UYKU İHTİYACINDA AZALMA Bu dönemde uyku ihtiyacı belirgin şekilde azalır. Kişi çok az uyumasına rağmen kendini dinç hissedebilir. Ancak düzensiz uyku, zamanla hem bedensel hem de ruhsal sağlığı olumsuz etkiler ve ilerleyen dönemlerde duygudurum dalgalanmalarını tetikleyebilir. AŞIRI KONUŞKANLIK VE DÜŞÜNCE HIZLANMASI Hipomani yaşayan bireyler daha hızlı düşünür ve daha fazla konuşur. Konular arasında ani geçişler olabilir ve bu durum çevresindekiler için takip edilmesi zor bir iletişim biçimi yaratabilir. Zihinsel hızlanma, dikkat dağınıklığına ve zihinsel yorgunluğa yol açabilir. DÜRTÜSELLİK VE RİSKLİ DAVRANIŞLAR Dürtü kontrolünde zorlanma hipomaninin önemli belirtilerindendir. Plansız harcamalar, ani seyahatler, düşünmeden alınan kararlar ya da riskli girişimler bu dönemde sıkça görülür. Sonrasında pişmanlık, suçluluk veya maddi-sosyal sorunlar ortaya çıkabilir.