        Haberler Bilgi Yaşam Bir anda değişen ruh hali ve taşan enerji: Hipomani gözden kaçıyor olabilir

        Bir anda değişen ruh hali ve taşan enerji: Hipomani gözden kaçıyor olabilir

        Normalden çok daha enerjik hissetmek, uykuya ihtiyaç duymamak ve kişinin kendini olduğundan farklı biri gibi algılaması her zaman olumlu bir durum olmayabilir. Uzmanlara göre bu belirtiler, hipomaniye işaret edebiliyor. İşte detaylar...

        Giriş: 18.01.2026 - 10:30 Güncelleme: 18.01.2026 - 10:30
        Değişken ruh hali ve taşan enerji: Hipomani
        Son dönemde davranışlarınızda belirgin değişiklikler mi fark ediyorsunuz? Aşırı özgüven, durmaksızın artan enerji ve riskli kararlar, çoğu zaman göz ardı edilen hipomani belirtileri arasında yer alıyor.

        HİPOMANİ NEDİR?

        Hipomani, bireyin ruh halinde, enerjisinde ve davranışlarında belirgin bir yükselme ile karakterize edilen bir durumdur. Genellikle artan enerji, azalan uyku ihtiyacı, aşırı özgüven ve yoğun iyimserlik gibi belirtilerle ortaya çıkar. Maniye kıyasla daha hafif seyreden hipomani, çoğu zaman ciddi işlev kaybına ya da psikotik belirtilere yol açmaz. Bu nedenle hem birey hem de çevresi tarafından ilk etapta olumlu bir dönem gibi algılanabilir. Ancak kontrol altına alınmadığında uzun vadede çeşitli sorunlara neden olabilir.

        Hipomani epizodları çoğunlukla birkaç gün sürer. Tanı sürecinde, bu belirtilerin kişinin sosyal, mesleki ya da günlük işlevselliğini ağır şekilde bozup bozmadığı değerlendirilir. Her ne kadar işlevsellik korunuyor gibi görünse de, hipomani karar verme süreçlerini olumsuz etkileyerek riskli davranışlara zemin hazırlayabilir. Hipomani, çoğunlukla bipolar bozukluğun bir parçası olarak kabul edilir.

        HİPOMANİNİN TEMEL BELİRTİLERİ

        Hipomani, duygusal, zihinsel ve fiziksel enerjide belirgin bir artışla kendini gösterir. Bu dönemde ortaya çıkan belirtiler kişinin günlük yaşamını ve ilişkilerini farklı düzeylerde etkileyebilir.

        ARTAN ENERJİ VE AKTİVİTE

        Hipomani döneminde bireyler normalden çok daha enerjik ve istekli hisseder. Aynı anda birçok projeye başlama, sosyal etkinliklere yönelme ya da fiziksel aktivitelerde artış sık görülür. Bu durum kısa vadede üretkenliği artırabilir; ancak aşırıya kaçıldığında yarım kalan işler ve tükenmişlik ortaya çıkabilir.

        UYKU İHTİYACINDA AZALMA

        Bu dönemde uyku ihtiyacı belirgin şekilde azalır. Kişi çok az uyumasına rağmen kendini dinç hissedebilir. Ancak düzensiz uyku, zamanla hem bedensel hem de ruhsal sağlığı olumsuz etkiler ve ilerleyen dönemlerde duygudurum dalgalanmalarını tetikleyebilir.

        AŞIRI KONUŞKANLIK VE DÜŞÜNCE HIZLANMASI

        Hipomani yaşayan bireyler daha hızlı düşünür ve daha fazla konuşur. Konular arasında ani geçişler olabilir ve bu durum çevresindekiler için takip edilmesi zor bir iletişim biçimi yaratabilir. Zihinsel hızlanma, dikkat dağınıklığına ve zihinsel yorgunluğa yol açabilir.

        DÜRTÜSELLİK VE RİSKLİ DAVRANIŞLAR

        Dürtü kontrolünde zorlanma hipomaninin önemli belirtilerindendir. Plansız harcamalar, ani seyahatler, düşünmeden alınan kararlar ya da riskli girişimler bu dönemde sıkça görülür. Sonrasında pişmanlık, suçluluk veya maddi-sosyal sorunlar ortaya çıkabilir.

        AŞIRI ÖZGÜVEN VE İYİMSERLİK

        Hipomani sırasında birey kendine olduğundan fazla güvenebilir ve geleceğe dair gerçekçi olmayan beklentiler geliştirebilir. Kendi yeteneklerini ve sınırlarını abartma eğilimi görülebilir. Bu durum, hatalı kararların alınmasına ve hayal kırıklıklarına zemin hazırlayabilir.

        HİPOMANİYE NEDEN OLABİLEN FAKTÖRLER

        Hipomani gelişiminde birden fazla etken rol oynayabilir. En sık karşılaşılan nedenler şunlardır:

        - Bipolar bozukluk öyküsü olan aile bireyleri

        - Beyindeki kimyasal dengesizlikler

        - Travmatik yaşam olayları (kayıp, hastalık, boşanma gibi)

        - Uyku bozuklukları

        - Madde kullanımı veya bağımlılığı

        - Bazı ilaçların yan etkileri

        - Yoğun stres ve stresle başa çıkmakta zorlanma

        TANI SÜRECİ

        Hipomani tanısı konulabilmesi için belirtilerin en az birkaç gün boyunca devam etmesi ve kişinin olağan ruh halinden belirgin şekilde farklı olması beklenir. Enerji artışı, duygu durum değişimleri, dürtüsellik ve davranış farklılıkları değerlendirilir. Ayrıca aile öyküsü, travmalar, uyku düzeni ve madde kullanımı gibi faktörler de tanı sürecinde dikkate alınır.

        TEDAVİ VE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

        Hipomani genellikle psikoterapi ve gerekli durumlarda ilaç tedavisi ile kontrol altına alınır. Psikoterapide bireyin hastalığı tanıması, belirtileri fark etmesi ve başa çıkma becerileri geliştirmesi hedeflenir. Bazı durumlarda duygudurum düzenleyici ilaçlar ve uygun görülen antidepresanlar kullanılabilir.

        İLAÇSIZ DESTEKLEYİCİ YÖNTEMLER

        Hipomaniyi ilaçsız şekilde yönetmek isteyen bireyler için aşağıdaki yaşam tarzı düzenlemeleri destekleyici olabilir:

        - Düzenli ve yeterli uyku alışkanlığı edinmek

        - Stresi mümkün olduğunca azaltmak

        - Dengeli ve sağlıklı beslenmek

        - Düzenli egzersiz yapmak

        - Alkol ve keyif verici maddelerden uzak durmak

        - Yoga, meditasyon ve nefes egzersizleri gibi rahatlatıcı yöntemlere yönelmek

        Görsel Kaynak: shutterstock

