Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sabahları zinde, gün boyu canlı: Enerjinizi korumanın pratik yolları

        Yorgunlukla vedalaşın: Enerjinizi korumanın pratik yolları

        'Sürekli yorgun ve halsiz mi hissediyorsunuz?' Yoğun hayat temposunda enerjinizi korumak zor olabilir. Basit yaşam tarzı değişiklikleriyle hem fiziksel hem zihinsel enerjinizi yükseltmek mümkün. İşte gün boyu dinç hissetmenin püf noktaları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 07.09.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gün boyu dinç kalmanın sırları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uykudan beslenmeye, egzersizden zihinsel dinlenmeye kadar pek çok faktör enerjinizi etkiler. Daha sağlıklı bir yaşamla enerjiyi tüm güne yaymak sizin elinizde!

        SABAHLARI ZOR UYANMAK VE YORGUNLUKLA BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

        Sabahları erken uyanmakta zorlanmak, gün boyu süren halsizlik ve yorgunluk hisleri ya da hareket etmek istememe gibi durumlar, günlük yaşamda küçük problemler gibi görünse de zamanla hayat kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu durum bazen doğrudan sağlıkla ilgili enerji eksikliğinden, bazen de motivasyon düşüklüğü ve keyifsizlikten kaynaklanabilir. Ancak her iki durumda da enerjinizi artırmak ve daha zinde hissetmek mümkündür. İşte kendinizi daha enerjik hissetmenize yardımcı olacak öneriler:

        REKLAM
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!

        YETERLİ VE KALİTELİ UYKU

        Uyku, yemek yemek ve barınmak kadar temel bir ihtiyaçtır. Enerjik bir gün için ne fazla ne de yetersiz uyku idealdir. Düzenli ve kaliteli uyku, hem zihinsel hem fiziksel sağlığınızı destekler. Ortalama bir yetişkinin günlük 7-8 saat uyuması tavsiye edilir.

        Küçük Tavsiyeler:

        - Odanızın sıcaklığını 21-22 derece civarında tutarak uyku konforunuzu artırabilirsiniz.

        - Temiz, havalandırılmış ve hoş kokulu bir odada uyumak uyku kalitenizi yükseltir.

        - Melatonin hormonu karanlıkta salgılandığı için uyuduğunuz odanın tamamen karanlık olmasına özen gösterin.

        - Öğleden sonra 10-20 dakikalık kısa şekerlemeler zihni ve bedeni yenileyebilir.

        EGZERSİZİN CANLANDIRICI ETKİSİ

        Düzenli egzersiz, sadece fiziksel sağlığınızı değil ruh halinizi de olumlu etkiler. Araştırmalar, aktif kişilerin daha az stres yaşadığını ve daha enerjik hissettiklerini gösteriyor. Kendinizi yormadan yapacağınız tempolu yürüyüşler veya evde basit egzersizlerle başlayabilirsiniz.

        REKLAM

        Küçük Tavsiyeler:

        - Keyif alacağınız sporları seçin; yüzmek, bisiklet sürmek veya dans etmek motivasyonunuzu artırabilir.

        - Bir arkadaşınızla birlikte egzersiz yapmak, süreklilik sağlamanıza yardımcı olur.

        SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME

        Düzenli, dengeli ve çeşitli bir beslenme planı gün içindeki enerji seviyenizi doğrudan etkiler. Özellikle öğün atlamamak, vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlamada önemlidir. Uzmanlar, protein ihtiyacının büyük kısmının bitkisel kaynaklardan karşılanmasını önermektedir.

        Küçük Tavsiyeler:

        - Güne yüksek proteinli bir kahvaltıyla başlamak enerjinizi yükseltir.

        - Kahve, yeşil çay, muz, yulaf, avokado, balık ve baklagiller gibi enerji veren besinleri tercih edin.

        REKLAM

        - Günlük 2-3 litre su tüketerek vücudunuzun ihtiyaç duyduğu sıvıyı karşılamayı ihmal etmeyin.

        TEMİZ HAVA VE D VİTAMİNİ

        Temiz hava almak ve güneş ışığından faydalanmak, hem ruhsal hem fiziksel sağlığınıza iyi gelir. D vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirirken yorgunlukla mücadelede de önemli bir rol oynar.

        Küçük Tavsiyeler:

        - Hafta sonu doğa yürüyüşleri yaparak hem stresinizi azaltabilir hem de yeni haftaya daha motive başlayabilirsiniz.

        - Kış aylarında güneş ışığından az faydalandığınız için doktor önerisiyle D vitamini takviyesi alabilirsiniz.

        RUTİNDEN ÇIKARAK FARKLI ŞEYLER DENEYİN

        Sürekli aynı rutinde olmak enerjinizi düşürebilir. Yeni hobiler edinmek, farklı aktiviteler yapmak zihninizi tazeler ve motivasyon sağlar.

        Küçük Tavsiyeler:

        REKLAM

        - Toprakla uğraşmak, meditasyon yapmak, yeni bir kursa katılmak gibi aktiviteler keyif verebilir.

        KAFEİN TÜKETİMİ VE ENERJİ

        Kafein, enerjiyi artıran doğal bir uyarıcıdır. Odaklanmayı artırır, metabolizmayı hızlandırır ve bazı baş ağrılarını hafifletebilir. Ancak aşırı tüketim, uykusuzluk, mide bulantısı ve yüksek tansiyon gibi olumsuz etkilere yol açabilir. Kafeini ölçülü tüketmek faydalıdır.

        ÇALIŞMA ORTAMI VE KISA MOLALAR

        Yoğun iş temposunda kısa molalar vermek, enerjinizi korumanıza yardımcı olur. Ayrıca çalışma alanınızı düzenlemek stresinizi azaltır ve verimliliğinizi artırır. Düzenli bir ortam, motivasyon ve üretkenlik açısından da destekleyici olacaktır.

        POZİTİF DÜŞÜNCE VE SOSYAL AKTİVİTELER

        Pozitif düşünce, enerjinizi doğrudan etkileyen güçlü bir faktördür. Olumlu insanlarla vakit geçirmek, yeni yerler keşfetmek, farklı lezzetler denemek ve sosyal aktivitelerde bulunmak enerjinizi yükseltebilir. Sosyal medya kullanımını azaltarak gerçek hayattaki ilişkilerinizi güçlendirmek de motivasyonunuzu artırır.

        DOKTOR KONTROLÜNÜ İHMAL ETMEYİN

        Tüm bu önerilere rağmen kendinizi hâlâ yorgun, isteksiz ve enerjisiz hissediyorsanız bir doktora görünmenizde fayda var. B12, demir, magnezyum eksikliği gibi sağlık problemleri de bu şikayetlere neden olabilir.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Filenin Sultanları altın madalya için sahnede!
        Filenin Sultanları altın madalya için sahnede!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve rüzgar uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve rüzgar uyarıları
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Bağımlılıklar artıyor
        Bağımlılıklar artıyor
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Katil zanlısının babası konuştu
        Katil zanlısının babası konuştu
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?