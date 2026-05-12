Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Keşfet Bir büyük adım atıldı

        Bir büyük adım atıldı

        Akdeniz'in önemli liman kentlerinden Mersin'in küresel bir kültür destinasyonuna dönüşmesi için büyük bir adım Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasına eklenmesiyle atıldı. Festival, kentin binlerce yıllık mirasını ve tescilli lezzetlerini, 87 ülkede vitrine çıkarıyor. Festival, gastronomi noktalarından; dev opera yapımlarına, tarihi miras alanlarından; çocuk atölyelerine kadar uzanan etkinliklerle şehrin sosyo-ekonomik dinamiklerine can suyu oluyor

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 09:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir büyük adım atıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 25 Nisan'da Şanlıurfa'da başladı. Festival, 15 Kasım'da Adana'da sona erecek. Festivalin düzenleneceği 26 ilin toplam; 360.076 km²'lik alanı, Türkiye yüzölçümünün; % 46'sına denk geliyor. Bu illerde yaşayan 59.826.303 kişi ise Türkiye nüfusunun; % 70'ini oluşturuyor. Bu özelliklerinin yanı sıra sergilerden; gastronomiye kadar birçok kalemde düzenlenen etkinlikleriyle dünyanın en büyük festivali olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne bu yıl yeni iller eklendi. Önümüzdeki yıl ekleneceklerle birlikte festivalin düzenleneceği il sayısı 32'ye çıkarılacak.

        Bu yıl eklenen illerden biri olan Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olan Mersin'deki festivalin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından gerçekleştirildi.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasına dâhil edilmesiyle Mersin'in kültürel, ekonomik ve turistik dinamiklerine çok yönlü bir ivme kazandırıldı. Anamur'dan Tarsus'a uzanan çok katmanlı tarihi mirasıyla Akdeniz'in en önemli kültür hazinelerinden biri olan Mersin, festival sayesinde hem ulusal hem de uluslararası vitrinde güçlü şekilde temsil edilme olanağına sahip oldu.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kiremithane Gastronomi Noktası'nda Mersin'in yerel lezzetlerini tattı.
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kiremithane Gastronomi Noktası'nda Mersin'in yerel lezzetlerini tattı.
        REKLAM

        Mersin, Türkiye Kültür Yolu Festivali ile birlikte hem kültürel mirasını vitrine çıkarma hem de sosyo - ekonomik dinamiklerini canlandırma adına çok yönlü ve tarihi bir kazanım elde edecek.

        İLK BAKIŞTA NELER KAZANDIRDI?

        ♦ Mersin, genellikle yaz aylarına sıkışan deniz - kum - güneş turizmi profiline sahipti. Kültür Yolu Festivali, kente getirdiği dinamizmle turizm algısını kökten değiştirecek. Şehrin kültürel noktalarını tek bir rota üzerinde birleştiren festival; şehri salt yaz turizminden çıkarıp kültür turizmi destinasyonu haline getirecek. Festival hazırlıkları kapsamında kentin turizm altyapısına ve restorasyon çalışmalarına ayrılan kaynaklar, Mersin'e kalıcı kentsel değerler kazandırdı.

        Yer Köprü Şelalesi
        Yer Köprü Şelalesi

        ♦ Festival süresince Mersin'e gidecek olan Türk ve yabancı turistler doğrudan yerel ekonomiye can suyu olacak. Zira; festivalin ilk iki gününde konaklama, ulaştırma ve yeme - içme sektörlerinde doluluk oranları zirve yaptı. Esnafın ve yerel üreticilerin gelirlerinde gözle görülür bir artış yaşandı. Hizmet ve organizasyon sektöründe hem geçici hem de kalıcı yeni istihdam alanları oluştu.

        ♦ Mersin'in kendine has zengin mutfağı, festival kapsamında ilk kez hayata geçirilen özel konseptlerle profesyonel bir sunuma kavuştu. Şehir genelinde belirlenen 46 restoran birer lezzet noktası olarak konumlandırıldı. Michelin yıldızlı şeflerin katılımıyla düzenlenen programlarda tantuni, kerebiç, cezerye, humus ve batırık gibi coğrafi işaretli ve geleneksel tatlar tüm dünyaya tanıtılıyor. Mersin'in gastronomi potansiyeli, tamamlayıcı bir unsur olmaktan çıkıp, doğrudan bir seyahat motivasyonuna dönüşecek.

        Cezerye
        Cezerye

        ♦ Alahan Manastırı, Mamure Kalesi, Kızkalesi, Adam Kayalar, Kanlı Divane, Soli Pompeiopolis ve Yumuktepe gibi binlerce yıllık miras alanları, Cennet - Cehennem obrukları gibi doğal oluşumlar, festival etkinlikleriyle ilişkilendirilerek uluslararası birer kültür destinasyonu olarak tescillenecek.

        Kız Kalesi
        Kız Kalesi

        ♦ 'Yaşayan Miras Mersin' gibi sergiler sayesinde iğne oyası, cam sanatı, çini, dokumacılık gibi geleneksel zanaatlar yeni nesillerle buluşuyor. Özellikle çocuk atölyeleri, kentin kültürel hafızasını geleceğe taşıyacak.

        ♦ KKTC'nin tanıtımına katkı sunan 'Ada Kıbrıs' fotoğraf sergisi ve geleneksel motifleri barındıran sergiler, Mersin'in Akdeniz havzasındaki köprü rolünü pekiştirecek.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmaları kapsamında Mersin'in tanıtımları 87 ülkede yaklaşık 88 milyon gösterime ulaştı. Deniz, yayla ve tarih turizmini bir arada barındıran bir yapıya sahip olan şehrin Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sağlayacağı küresel görünürlük potansiyeli, şehirde büyük heyecan yarattı.

        Şehir, 16 farklı noktada gerçekleştirilen 159 etkinlikle tarihinin en yoğun kültür - sanat dönemlerinden birini yaşıyor.

        Mersinliler; konserler, tiyatrolar, 'Carmina Burana' ve 'Giselle' gibi dev opera yapımlarını seyretme şansı bulurken, aralarında; 'Hâne' ve "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri"nin de yer aldığı özel sergilere ücretsiz ve doğrudan erişim sağlıyor. Trafik Parkı ve Mersin Arkeoloji Müzesi gibi alanlarda kurulan atölyelerle hem çocuklar hem de yetişkinler kentin geleneksel zanaatlarını deneyimleme ve gelecek kuşaklara aktarma fırsatı buluyor.

        KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN KONUŞMASI

        Akdeniz'in mavisiyle Torosların heybetinin buluştuğu bu eşsiz şehirde, Mersin Kültür Yolu Festivali'nin açılışı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kadim tarihi, eşsiz doğal güzellikleri, çalışkan insanları ve bereketli topraklarıyla Akdeniz’in incisi Mersin’imizin bu güzel organizasyona ev sahipliği yapması da bizler için ayrıca kıymetlidir.

        Bizler, 2021'de İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu ile başlattığımız bu büyük kültür ve sanat yolculuğunun başarılı olacağına emindik. Çok şükür ki emeklerimizin karşılığını aldık ve kültür yolu festivallerimiz bugün 7 bölgede 26 şehre ulaşarak dünyanın en kapsamlı ve en uzun soluklu kültür sanat organizasyonlarından biri haline gelmiştir. Bu başarı aynı zamanda Türkiye'nin kültüre, sanata ve ortak kültürel mirasa verdiği önemin de en güçlü göstergesidir.

        Yüzyıllar boyunca Bereketli Hilal'in önemli bir parçası olan bu kadim liman kenti; bugün de geçmişle geleceği buluşturan güçlü bir köprü vazifesi görmektedir. 321 kilometrelik sahil şeridi, berrak denizi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve bereketli topraklarından doğan zengin mutfağıyla Mersin; yalnızca bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda yaşayan bir kültür hazinesidir. Mersin Kültür Yolu Festivalimiz; 16 farklı noktada, 57 başlık altında gerçekleştirilecek ve toplamda 159 etkinlikle şehrimiz adeta bir kültür ve sanat sahnesine dönüşecek.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da Karadeniz'e özgü doğu kayınının mikro sığınağı keşfedildi

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Kavgacı, Giden Gelmez Dağları'nda Karadeniz'e özgü doğu kayınına ait daha mikro-sığınak popülasyonu tespit edilmesinin, gelecekte iklim değişikliğine uyum açıs...
        #Türkiye Kültür Yolu Festivali
        #Mersin
        #festival
        #tantuni
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı
        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        Starmer'a yönelik istifa baskısı artıyor
        Starmer'a yönelik istifa baskısı artıyor
        Trump'a yönelik suikast girişimi sahte miydi?
        Trump'a yönelik suikast girişimi sahte miydi?
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı
        Sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Doğum iznine rapor ayarı
        Doğum iznine rapor ayarı
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Havuzda fenalaşan kadın öldü
        Havuzda fenalaşan kadın öldü
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri