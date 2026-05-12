Bir büyük adım atıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 25 Nisan'da Şanlıurfa'da başladı. Festival, 15 Kasım'da Adana'da sona erecek. Festivalin düzenleneceği 26 ilin toplam; 360.076 km²'lik alanı, Türkiye yüzölçümünün; % 46'sına denk geliyor. Bu illerde yaşayan 59.826.303 kişi ise Türkiye nüfusunun; % 70'ini oluşturuyor. Bu özelliklerinin yanı sıra sergilerden; gastronomiye kadar birçok kalemde düzenlenen etkinlikleriyle dünyanın en büyük festivali olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne bu yıl yeni iller eklendi. Önümüzdeki yıl ekleneceklerle birlikte festivalin düzenleneceği il sayısı 32'ye çıkarılacak.

Bu yıl eklenen illerden biri olan Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olan Mersin'deki festivalin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasına dâhil edilmesiyle Mersin'in kültürel, ekonomik ve turistik dinamiklerine çok yönlü bir ivme kazandırıldı. Anamur'dan Tarsus'a uzanan çok katmanlı tarihi mirasıyla Akdeniz'in en önemli kültür hazinelerinden biri olan Mersin, festival sayesinde hem ulusal hem de uluslararası vitrinde güçlü şekilde temsil edilme olanağına sahip oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kiremithane Gastronomi Noktası'nda Mersin'in yerel lezzetlerini tattı.

REKLAM

Mersin, Türkiye Kültür Yolu Festivali ile birlikte hem kültürel mirasını vitrine çıkarma hem de sosyo - ekonomik dinamiklerini canlandırma adına çok yönlü ve tarihi bir kazanım elde edecek.

İLK BAKIŞTA NELER KAZANDIRDI? ♦ Mersin, genellikle yaz aylarına sıkışan deniz - kum - güneş turizmi profiline sahipti. Kültür Yolu Festivali, kente getirdiği dinamizmle turizm algısını kökten değiştirecek. Şehrin kültürel noktalarını tek bir rota üzerinde birleştiren festival; şehri salt yaz turizminden çıkarıp kültür turizmi destinasyonu haline getirecek. Festival hazırlıkları kapsamında kentin turizm altyapısına ve restorasyon çalışmalarına ayrılan kaynaklar, Mersin'e kalıcı kentsel değerler kazandırdı. Yer Köprü Şelalesi ♦ Festival süresince Mersin'e gidecek olan Türk ve yabancı turistler doğrudan yerel ekonomiye can suyu olacak. Zira; festivalin ilk iki gününde konaklama, ulaştırma ve yeme - içme sektörlerinde doluluk oranları zirve yaptı. Esnafın ve yerel üreticilerin gelirlerinde gözle görülür bir artış yaşandı. Hizmet ve organizasyon sektöründe hem geçici hem de kalıcı yeni istihdam alanları oluştu. ♦ Mersin'in kendine has zengin mutfağı, festival kapsamında ilk kez hayata geçirilen özel konseptlerle profesyonel bir sunuma kavuştu. Şehir genelinde belirlenen 46 restoran birer lezzet noktası olarak konumlandırıldı. Michelin yıldızlı şeflerin katılımıyla düzenlenen programlarda tantuni, kerebiç, cezerye, humus ve batırık gibi coğrafi işaretli ve geleneksel tatlar tüm dünyaya tanıtılıyor. Mersin'in gastronomi potansiyeli, tamamlayıcı bir unsur olmaktan çıkıp, doğrudan bir seyahat motivasyonuna dönüşecek. Cezerye ♦ Alahan Manastırı, Mamure Kalesi, Kızkalesi, Adam Kayalar, Kanlı Divane, Soli Pompeiopolis ve Yumuktepe gibi binlerce yıllık miras alanları, Cennet - Cehennem obrukları gibi doğal oluşumlar, festival etkinlikleriyle ilişkilendirilerek uluslararası birer kültür destinasyonu olarak tescillenecek. Kız Kalesi ♦ 'Yaşayan Miras Mersin' gibi sergiler sayesinde iğne oyası, cam sanatı, çini, dokumacılık gibi geleneksel zanaatlar yeni nesillerle buluşuyor. Özellikle çocuk atölyeleri, kentin kültürel hafızasını geleceğe taşıyacak. ♦ KKTC'nin tanıtımına katkı sunan 'Ada Kıbrıs' fotoğraf sergisi ve geleneksel motifleri barındıran sergiler, Mersin'in Akdeniz havzasındaki köprü rolünü pekiştirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmaları kapsamında Mersin'in tanıtımları 87 ülkede yaklaşık 88 milyon gösterime ulaştı. Deniz, yayla ve tarih turizmini bir arada barındıran bir yapıya sahip olan şehrin Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sağlayacağı küresel görünürlük potansiyeli, şehirde büyük heyecan yarattı.

Şehir, 16 farklı noktada gerçekleştirilen 159 etkinlikle tarihinin en yoğun kültür - sanat dönemlerinden birini yaşıyor.

Mersinliler; konserler, tiyatrolar, 'Carmina Burana' ve 'Giselle' gibi dev opera yapımlarını seyretme şansı bulurken, aralarında; 'Hâne' ve "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri"nin de yer aldığı özel sergilere ücretsiz ve doğrudan erişim sağlıyor. Trafik Parkı ve Mersin Arkeoloji Müzesi gibi alanlarda kurulan atölyelerle hem çocuklar hem de yetişkinler kentin geleneksel zanaatlarını deneyimleme ve gelecek kuşaklara aktarma fırsatı buluyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN KONUŞMASI Akdeniz'in mavisiyle Torosların heybetinin buluştuğu bu eşsiz şehirde, Mersin Kültür Yolu Festivali'nin açılışı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kadim tarihi, eşsiz doğal güzellikleri, çalışkan insanları ve bereketli topraklarıyla Akdeniz’in incisi Mersin’imizin bu güzel organizasyona ev sahipliği yapması da bizler için ayrıca kıymetlidir. Bizler, 2021'de İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu ile başlattığımız bu büyük kültür ve sanat yolculuğunun başarılı olacağına emindik. Çok şükür ki emeklerimizin karşılığını aldık ve kültür yolu festivallerimiz bugün 7 bölgede 26 şehre ulaşarak dünyanın en kapsamlı ve en uzun soluklu kültür sanat organizasyonlarından biri haline gelmiştir. Bu başarı aynı zamanda Türkiye'nin kültüre, sanata ve ortak kültürel mirasa verdiği önemin de en güçlü göstergesidir. Yüzyıllar boyunca Bereketli Hilal'in önemli bir parçası olan bu kadim liman kenti; bugün de geçmişle geleceği buluşturan güçlü bir köprü vazifesi görmektedir. 321 kilometrelik sahil şeridi, berrak denizi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve bereketli topraklarından doğan zengin mutfağıyla Mersin; yalnızca bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda yaşayan bir kültür hazinesidir. Mersin Kültür Yolu Festivalimiz; 16 farklı noktada, 57 başlık altında gerçekleştirilecek ve toplamda 159 etkinlikle şehrimiz adeta bir kültür ve sanat sahnesine dönüşecek.