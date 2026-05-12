Bir büyük adım atıldı

♦ Mersin, genellikle yaz aylarına sıkışan deniz - kum - güneş turizmi profiline sahipti. Kültür Yolu Festivali, kente getirdiği dinamizmle turizm algısını kökten değiştirecek. Şehrin kültürel noktalarını tek bir rota üzerinde birleştiren festival; şehri salt yaz turizminden çıkarıp kültür turizmi destinasyonu haline getirecek. Festival hazırlıkları kapsamında kentin turizm altyapısına ve restorasyon çalışmalarına ayrılan kaynaklar, Mersin'e kalıcı kentsel değerler kazandırdı.Yer Köprü Şelalesi
♦ Festival süresince Mersin'e gidecek olan Türk ve yabancı turistler doğrudan yerel ekonomiye can suyu olacak. Zira; festivalin ilk iki gününde konaklama, ulaştırma ve yeme - içme sektörlerinde doluluk oranları zirve yaptı. Esnafın ve yerel üreticilerin gelirlerinde gözle görülür bir artış yaşandı. Hizmet ve organizasyon sektöründe hem geçici hem de kalıcı yeni istihdam alanları oluştu.
♦ Mersin'in kendine has zengin mutfağı, festival kapsamında ilk kez hayata geçirilen özel konseptlerle profesyonel bir sunuma kavuştu. Şehir genelinde belirlenen 46 restoran birer lezzet noktası olarak konumlandırıldı. Michelin yıldızlı şeflerin katılımıyla düzenlenen programlarda tantuni, kerebiç, cezerye, humus ve batırık gibi coğrafi işaretli ve geleneksel tatlar tüm dünyaya tanıtılıyor. Mersin'in gastronomi potansiyeli, tamamlayıcı bir unsur olmaktan çıkıp, doğrudan bir seyahat motivasyonuna dönüşecek.Cezerye
♦ Alahan Manastırı, Mamure Kalesi, Kızkalesi, Adam Kayalar, Kanlı Divane, Soli Pompeiopolis ve Yumuktepe gibi binlerce yıllık miras alanları, Cennet - Cehennem obrukları gibi doğal oluşumlar, festival etkinlikleriyle ilişkilendirilerek uluslararası birer kültür destinasyonu olarak tescillenecek.Kız Kalesi
♦ 'Yaşayan Miras Mersin' gibi sergiler sayesinde iğne oyası, cam sanatı, çini, dokumacılık gibi geleneksel zanaatlar yeni nesillerle buluşuyor. Özellikle çocuk atölyeleri, kentin kültürel hafızasını geleceğe taşıyacak.
♦ KKTC'nin tanıtımına katkı sunan 'Ada Kıbrıs' fotoğraf sergisi ve geleneksel motifleri barındıran sergiler, Mersin'in Akdeniz havzasındaki köprü rolünü pekiştirecek.