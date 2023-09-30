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        Haberler Yaşam Bir daha alışveriş yaparken iki kez düşünmesi gereken şanssız kişiler

        Bir daha alışveriş yaparken iki kez düşünmesi gereken şanssız kişiler

        Genelde bir ürün satın alırken onu paketine göre yargılarız ancak bazı durumlarda işler o kadar kontrolden çıkabilir ki gerçekten satın aldığımız şey ile yüzleşmek hem komik hem de sinir bozucu olabilir.

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        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 17:23 Güncelleme: 30.09.2023 - 17:23
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        "5 adet parça eksik. Ayrıca kesinlikle aynı resim değil."

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        "En azından bir çabası var."

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        "Kızmıyorum bile, çok gülüyorum. İpucu: Facebook reklamlarından bir şeyler satın almayın!"

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        "Gordon Ramsay, yavaş kavrulmuş sığır eti."

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        "Ben bu kadar çikolata için lüks demezdim."

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        "Etsy mağazası yanlış önlük gönderdi. Artık rastgele bir adamın yüzünün olduğu bir önlüğüm var."

        7

        "Bir iş arkadaşımın 40. doğum günü için pasta sipariş ettim…"

        8

        “Bu güzel örgü eldivenleri kızım için sipariş ettim. İşte aldığım şey bu."

        9

        “Bu şeyi Facebook'tan arkadaşım için sipariş ettim...”

        10

        "3 dolarlık “altın çarşaf maskesi” beklentisi ve gerçeklik."

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        "Snowboard botları bugün geldi ve botlar eşleşmiyor."

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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