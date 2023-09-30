Bir daha alışveriş yaparken iki kez düşünmesi gereken şanssız kişiler
Genelde bir ürün satın alırken onu paketine göre yargılarız ancak bazı durumlarda işler o kadar kontrolden çıkabilir ki gerçekten satın aldığımız şey ile yüzleşmek hem komik hem de sinir bozucu olabilir.
"5 adet parça eksik. Ayrıca kesinlikle aynı resim değil."
"En azından bir çabası var."
"Kızmıyorum bile, çok gülüyorum. İpucu: Facebook reklamlarından bir şeyler satın almayın!"
"Gordon Ramsay, yavaş kavrulmuş sığır eti."
"Ben bu kadar çikolata için lüks demezdim."
"Etsy mağazası yanlış önlük gönderdi. Artık rastgele bir adamın yüzünün olduğu bir önlüğüm var."
"Bir iş arkadaşımın 40. doğum günü için pasta sipariş ettim…"
“Bu güzel örgü eldivenleri kızım için sipariş ettim. İşte aldığım şey bu."
“Bu şeyi Facebook'tan arkadaşım için sipariş ettim...”