Bir Deli Rüzgar 2. bölümü ile geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Melike'nin hayatta kalma savaşı verdiği, gazinoya dönme macrası sonrası Sevim Soylu'yu karşısına aldığı 2. bölümün ardından İzleyiciler Bir Deli Rüzgar 3. bölümde neler yaşanacağını merak etmeye başladı. Bir Deli Rüzgar 3. bölümle ilgili ipuçlarını taşıyan son fragman yayınlandı. İşte, Bir Deli Rüzgar 3. bölüm fragmanı ...

BİR DELİ RÜZGAR 2. BÖLÜM ÖZETİ

Melike, Gökçe yüzünden vurulduğunda, Gökçe ilk sahnesine çıkar ve sahne sonrası kimse Gökçe’ye ulaşamaz. Uğur yüzünden Gökçe ve Tunahan’ın arası açılmaya başlar. Uğur, Gökçe’ye müzik dünyasının önemli bir ismiyle görüşme ayarlar fakat Uğur’un bu görüşmeyle ilgili planları farklıdır. Melike ise hayatta kalma savaşı verirken onu bekleyen kötü bir sürpriz olacaktır. Hiçbir şeyden haberi olmayan Gökçe ise hayallerine yaklaştığını zannederken hiçbir şey Gökçe’nin hayal ettiği gibi olmayacaktır.

Geçmişte ise Melike gazinoya dönebilmek için Sevim Soylu’yu kullanmaya devam edecek ve sonunda gazinoda uvertür olarak sahneye çıkmayı başaracaktır. Fakat bu durum Melike’ye ilk düşmanını kazandıracak, o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sadık’ın Melike yüzünden başına gelecek olayla beraber Candan Ailesi darmadağın olacaktır. Benzer kaderleri Gökçe ve Melike’yi birleştirirken, ikisi de aynı kaderin cilvesiyle ilk sahnelerinde sevdiklerinden olmak üzere şöhret yoluna ilk adımlarını atacaktır.

BİR DELİ RÜZGAR 3. BÖLÜM FRAGMANI

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