AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, milletin desteğiyle "Terörsüz Türkiye" hedefine doğru kararlılıkla yürüdüklerini belirtti.

AA'da yer alan habere göre son dönemdeki açıklamalar ve atılan adımları, terörün tasfiyesine yönelik önemli bir aşamanın daha geride bırakılması olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"İç cephemizi tahkim ederek yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz. Yıllardır ülkemizin ayağında pranga olan terörün tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin kapıları açılacaktır.

REKLAM

Dünyada ve Türkiye'nin çevresindeki gelişmeler dikkate alındığında 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ne kadar önemli olduğu gerçeği izahtan varestedir. Enerjisini iç sorunlarıyla tüketmek yerine fırsatlarına odaklanarak imkan ve kabiliyetlerini tamamıyla 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine yöneltecek bir Türkiye'nin kazananı 86 milyon vatandaşımız, gönül coğrafyamızda umudunu bize bağlamış ve yönünü bize dönmüş kardeşlerimiz ve bütün bölgemiz, kaybedeni ise ülkemizi ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenler, terörden, kandan ve şiddetten beslenenler olacaktır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin iradeleri ve dirayetleri ve milletimizin desteği ile ülkemiz, yıllardır her iyinin düşmanı olan bu sorundan kurtulacaktır. Ülkemizin ve bölgemizin istikrarını tahkim edecek bu sürecin sonuca ulaşması için herkesin katkısının önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz."

"SÜRECİN BU ANLAYIŞLA DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Fesih kararı almış olan terör örgütünün bugün itibariyle bazı açıklamalar yapmış olması, yeni bazı adımlar atıyor olması olumlu yönde değerlendirilen bir ilerlemeyi göstermektedir. Bu sürecin bu anlayışla devam etmesini diliyoruz. Fesih kararının, silahları bırakma kararının en kısa sürede gerçekleşmesini temenni ediyoruz." dedi. "TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE YENİ BİR ADIM" İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, "PKK'nın bugünkü açıklaması, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir adımdır. Bu yeni adım, bütün unsurlarıyla PKK'nın silah bırakması hedefi doğrultusunda gerçekleşen olumlu bir gelişmedir." ifadelerini kullandı. Duran, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "PKK'nın bugünkü açıklaması, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir adımdır. Bu yeni adım, bütün unsurlarıyla PKK'nın silah bırakması hedefi doğrultusunda gerçekleşen olumlu bir gelişmedir. 'Terörsüz Türkiye' süreci Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu kararlı ve cesur liderlik sayesinde sürdürülmektedir.

Gayemiz, ülkemiz içinde huzur ve güvenliği tahkim etmek, bölgemizde ise barış ve istikrarı kalıcı hale getirmektir. Bölgemizde meydana gelen gelişmeler ve küresel ölçekte artan belirsizlikler, önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yeni sorumluluklar yüklemektedir. 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' politikalarını kararlılıkla sürdürmek hem bu sorumlulukları yerine getirmek hem de 'güçlü Türkiye' idealine yürümek için vazgeçilmez önemdedir." "TERÖRÜN OLMADIĞI TÜRKİYE, ETKİNLİĞİNİ VE GÜCÜNÜ ARTIRACAKTIR" Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, "Terörün olmadığı Türkiye, sadece vatan topraklarında değil, bölgesinde ve dünyadaki etkinliğini ve gücünü artıracaktır. Ülkemizin geleceğinin bugünden daha aydınlık olmasını istemeyen şer odaklarına asla fırsat verilmeyecektir" dedi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devletimizin kurumlarının tam bir koordinasyon ve uyumu, aziz milletimizin kararlılığı, hukuk devletinin sağladığı adalet zeminiyle 'Terörsüz Türkiye' idealimize her zamankinden daha yakınız. TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bu hafta Adalet Bakanlığı olarak bu süreçte gerçekleştirdiğimiz çalışmaları milletvekillerimizle paylaşacak, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz. Komisyonun ortaya koyacağı tespitler ve alacağı kararlar; bundan sonraki adımlarımıza yön verecek, milli birlik ve kardeşliğimizin tahkimi yolunda güçlü bir yol haritası oluşturacaktır. Amacımız, duruşumuz, kararlılığımız bellidir. Hedefimiz, iç cephemizi daha da güçlendirerek aziz milletimizin birlik ve beraberliğine saplanan hançeri söküp atmaktır. Milletimizin huzuru ve güvenliği, ülkemizin kalkınması her zaman önceliğimizdir" dedi.

"TÜRKİYE, ENERJİSİNİ KALKINMAYA VE YATIRIMA HARCAYACAK" Bakan Tunç, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Terörün prangasından kurtulan Türkiye, enerjisini kalkınmaya ve yatırıma harcayacak, ekonomik büyüme ve toplumsal refahın önü açılarak ülkemiz her alanda daha müreffeh bir geleceğe yürüyecektir. Terörün olmadığı Türkiye, sadece vatan topraklarında değil bölgesinde ve dünyadaki etkinliğini ve gücünü artıracaktır. Ülkemizin geleceğinin bugünden daha aydınlık olmasını istemeyen şer odaklarına asla fırsat verilmeyecektir. Kimsenin şüphesi olmasın ki ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetine daima sahip çıkılacak, aziz milletimizin menfaati doğrultusunda atılması gereken adımlar kararlılıkla atılacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecini hızlandıracak, Terörsüz Türkiye idealimize mutlaka ulaşarak gelecek nesillerimize daha huzurlu ve güvenli bir ülke emanet edeceğiz." "SOĞUKKANLI BİR ŞEKİLDE MENZİLE YÜRÜYORUZ" Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum da şunları kaydetti: "Terörsüz Türkiye’ye geçiş süreci ilerliyor. Bütünleşme ve pratik teyide yönelik atılan adımlar konusundaki son açıklamadan da belli olduğu üzere Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın vurguladığı gibi 'soğukkanlı bir şekilde menzile yürüyoruz.'

Yapılan açıklamanın, gerek bölgedeki durum gerekse birlik ve bütünleşme açısından Türkiye’nin genel perspektifine ve temel doğrultularına uygun olduğunu belirtmek gerekir. Bundan sonra da geçiş sürecinin hukukuna ilişkin hazırlıklar dahil gerekli hamlelerin bir bir gerçekleşeceği ve emin adımlarla hedefe yürüyüşün devam edeceği anlaşılıyor. " BÜYÜKGÜMÜŞ'DEN PAYLAŞIM AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de, "Terörden, şiddetten ve vesayet odaklarından arınmış güçlü Türkiye, sadece 86 milyon vatandaşımız için değil, gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimiz için de daha büyük bir umut haline gelecektir. " ifadesini kullandı. Büyükgümüş, NSosyal'den yaptığı açıklamada, terör örgütünün Türkiye'den çekilme kararı alması ve silah bırakmaya devam etmesinin önemli bir adım olduğunu vurguladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, şunları kaydetti: "Milletimizin onlarca yıllık mücadelesinin ve devletimizin kararlılığının sonucu ulaştığımız bu evreyle 'Terörsüz Türkiye' hedefimize daha da yaklaşmış durumdayız. Bu gelişme sadece güvenlik alanında değil, demokratik istikrar, toplumsal huzur ve bölgesel barış açısından da büyük önem taşımaktadır. Terörün tamamen tasfiye edilmesiyle birlikte ülkemizde ekonomik kalkınma süreci daha da hızlanacak ve 'terörsüz bölge' için güçlü bir zemin kazanmış olacağız.

REKLAM Şüphesiz 'Büyük ve Güçlü Türkiye' yolundaki bu önemli eşikte, provokasyonlara, istismar girişimlerine ve dezenformasyona karşı azami dikkatle hareket etmeye devam edeceğiz. Devletimizin kurumları, milletimizin iradesi ve siyaset kurumunun sağduyulu desteğiyle Türkiye Yüzyılı'nın güvenlik ve huzur vizyonunu hayata geçireceğimize inancımız tamdır. Terörden, şiddetten ve vesayet odaklarından arınmış güçlü Türkiye sadece 86 milyon vatandaşımız için değil, gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimiz için de daha büyük bir umut haline gelecektir. Milletimizin duaları, kararlılığı ve birliğiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." "HEDEFİMİZ NETTİR" AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da, "Terör örgütü PKK'nın Türkiye topraklarından çekilme açıklaması, milletimizin kararlılığının ve terörle mücadelede gösterdiği azmin en güçlü göstergesidir." ifadesini kullandı. İnan, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Terör örgütü PKK'nın Türkiye topraklarından çekilme açıklaması, milletimizin kararlılığının ve terörle mücadelede gösterdiği azmin en güçlü göstergesidir. Onlarca sabotaj girişimine, kara propagandaya ve beşinci kol faaliyetlerine rağmen Türkiye geri adım atmadı.