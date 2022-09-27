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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Bir evin tek çocuğuydu! 14 yaşındaki Fatmanur öldü, sürücü serbest!
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Bir evin tek çocuğuydu! Fatmanur öldü! Sürücü serbest!

Manisa'da, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Fatmanur İtik, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Cafer A. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Son dakika haberler: Bir evin tek çocuğuydu! 14 yaşındaki Fatmanur öldü, sürücü serbest!
Bir evin tek çocuğuydu! Fatmanur öldü! Sürücü serbest!
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DHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde önceki gün saat 14.30 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu üzerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatmanur İtik'e (14), İzmir yönünden Ankara istikametine seyir halinde olan Cafer A. (29) yönetimindeki otomobil çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

DHA'da yer alan habere göre İtik, çarpmanın etkisiyle savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan İtik, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen İtik, hayatını kaybetti. İtik'in vefat haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

İhsan Erturgut Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Fatmanur İtik için dün Selvilimescit Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İtik Ailesi'nin yakınlarının yanı sıra Fatmanur'un eğitim gördüğü okulun müdürü, öğretmenleri, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede baba Ramazan İtik (52) güçlükle ayakta durabildi. Fatmanur, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TEK ÇOCUKTU, LGS'YE HAZIRLANIYORDU

Ramazan ve Ayşe İtik çiftinin tek çocuğu olan Fatmanur'un başarılı bir eğitim hayatı olduğu, 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlandığı öğrenildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan, kazaya karışan otomobil sürücüsü Cafer A., gözaltına alındı. Cafer A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Cafer A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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