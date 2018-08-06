Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre özel müze olarak faaliyet gösteren "Yenice Etnografya Müzesi"nin envanterine kayıtlı olan 16 eserin 2016 yılı denetimlerinde kayıp olduğu belirlendi. Bölge halkının geçmiş yaşam, kültür ve tarihini yansıtan bu etnografik eserler aradan 2 yıl geçmesine rağmen hâlâ bulunamadı. Bunun üzerine Türkiye çapındaki tüm İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, müzeler, koleksiyonerler ve müzayede salonlarına bir yazı göndererek eserler hakkında uyardı.
İŞTE O ESERLER
Kayıp eserler şunlar:
Tahta kaşık oyma seti: Ahşap ve demirden yapılmış, 15 cm uzunluğunda. Tutamağın ucunda keskin uçlu bir alet vardır. Tutamağı yuvarlak formlu ve uç kısmı eğimli.
Tabak: Pişmiş topraktan yapılmış 12 cm yükseklikte ve 26.5 cm çapında. Büyük boyutlu ve iç kısmı desenli.
Çömlek: Pişmiş topraktan yapılmış, 23.5 cm-13.5 cam ebatlarında, Çanakkale Seramiği, çift kulplu, kahverengi zemin üzeri fıstıki yeşil ebrulu.
Nohut ve susam döveceği: Ahşaptan yapılmış, 36.5 cm uzunluğunda
Hamur tutma kabı: Pişmiş topraktan yapılmış, 17.5 cm – 17 cm ebatlarında.
Çukur kase: Pişmiş topraktan yapılmış, 10.5 cm – 23 cm ebatlarında, Çanakkale seramiği yeşil sırlı ve sırrı dökük.
Çömlek: Pişmiş topraktan yapılmış, 25.5 cm – 14.5 cm ebatlarında. Çanakkale seramiği, çift kulplu, kenarda yaprak biçimli tutamak var. Kulpların yerine tutamak yapılmış. Gövde çiçek aplikli, koyu yeşil bej renkli akıtma mevcut.
Çamaşır teknesi: Ahşap, 100 cm – 35.5 cm – 12.5 cm ebatlarında
Çukur kase: Pişmiş topraktan yapılmış, 10.5 cm – 23 cm ebatlarında. Kahverengi renginde Çanakkale seramiği.
Kağnı: Ahşap, eksikleri olmakla beraber oldukça sağlam.
Tek kulplu bocut: Pişmiş topraktan yapılmış, 22 cm – 10.5 cm ebatlarında ve sırsız.
Tekerlek: Ahşam ve demirden yapılmış, 111 cm çapında.
Tekerlek: Ahşaptan yapılmış 95 cm çapında.
Tabanca: Kullanılamaz durumda.
Para kesesi: Kumaştan yapılmış.
Rende: Ahşaptan yapılmış. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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