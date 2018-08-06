Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre özel müze olarak faaliyet gösteren "Yenice Etnografya Müzesi"nin envanterine kayıtlı olan 16 eserin 2016 yılı denetimlerinde kayıp olduğu belirlendi. Bölge halkının geçmiş yaşam, kültür ve tarihini yansıtan bu etnografik eserler aradan 2 yıl geçmesine rağmen hâlâ bulunamadı. Bunun üzerine Türkiye çapındaki tüm İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, müzeler, koleksiyonerler ve müzayede salonlarına bir yazı göndererek eserler hakkında uyardı.

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