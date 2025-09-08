Taş, raftingin bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağladığını belirtti. Bölgede insanların tarımla, hayvancılıkla uğraştığını ancak bunların çok fazla ticari boyutta olmadığını anlatan Taş, şöyle devam etti: "Rafting, bölge halkının yaşamını yüzde 100 değiştirdi, yediden yetmişe herkesin geçim kaynağı oldu. Gençler, yaşlılar şoför olarak görev yapıyor, çocuklar garsonluk, kadınlar aşçılık yapıyor. Rafting olmasa mahallede 3-5 insan kalacaktı, genç nüfus gidecekti ama artık tam tersi oldu hatta dışarıdan insanlar geliyor."