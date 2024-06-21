Bir taraf kavrulurken onlar karla mücadele ediyor | Son dakika haberleri

Bir taraf kavrulurken onlar karla mücadele ediyor | Son dakika haberleri

Bir taraf kavrulurken onlar karla mücadele ediyor Türkiye, haziran ayında yaz sıcaklarıyla kavrulurken, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda çalışan ekipler, bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 21.06.2024 - 11:27 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:18 facebook

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