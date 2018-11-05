Bir Umut Yeter, yayın hayatına büyük beklentilerle başlamasına rağmen reyting sonuçlarında istenileni alamaması yapımcı şirket tarafından hayal kırıklığı ile karşılandı. Dizinin başrollerinde yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, Diriliş Ertuğrul dizisinden de tanıdığımız güzel oyuncu Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı yer alıyor. Peki Bir Umut Yeter bu akşam var mı, yok mu? Bir Umut Yeter 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye dair tüm detaylar...
BİR UMUT YETER BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?
Bir Umut Yeter dizisi, reyting sonuçlarının beklentilerin altında kalmasıyla normal yayın günü olan Cumartesi'nden Pazartesi'ye alındı. Bir Umut Yeter, Kanal D'nin yayın akışında yer aldı ve artık Pazartesi günleri yayınlanacak.
BİR UMUT YETER 5. BÖLÜM FRAGMANI
BİR UMUT YETER 5. BÖLÜM ÖZETİ
Yılmaz, vicdanına fazla dayanamıyor ve çocuğunun yaşadığını Derya'ya söylüyor!
Derya, Yılmaz'ın yazdığı mektubu bulduktan sonra babasından hesap sormaya gidiyor. Baba-kız arasında şiddetli bir tartışma yaşanıyor. Derya bu saatten sonra yıllar önce kaybettiği çocuğunu bulabilmek için harekete geçiyor.
Yılmaz ve Elif arasında ise, Umut için büyük tartışma yaşanıyor. Yılmaz, annesine gerçeklerin söylenmesi gerektiğini savunuyor. Elif ise, Umut'tan vazgeçmeyi düşünmüyor.
Yılmaz sonunda vicdanı ile başbaşa kalıyor. Konağa giderek Derya'ya çocuğunun sağlıklı ve yaşadığını anlatmaya başlıyor!
DİZİNİN KONUSU
Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyor ama yanılıyordur. Hayattan fazla beklentisi olmayan Yılmaz’ı Köyceğiz’e bağlayan ilk şey Elif’in hayat sevinci olmuştur. Elif’le aşık olmadan evlenip hayata tutunma kararı aldığında ise yeni ailelerinin tek eksiğinin bir bebek olduğunu biliyordur. Ancak Elif’in peş peşe bebeklerini kaybetmesi, ikisini de perişan eder... Ta ki Elif’in cansız bir bebek dünyaya getirdiğinin ertesi sabahı, dalgaların kıyıya savurduğu küçük bir kayıktan gelen bebek çığlığının denizin tüm sessizliğini bozmasına kadar… Elif, bebeği Allah tarafından bir hediye olarak görürken, Yılmaz bunun yanlış olduğunu biliyordur. Elif’in bebeği emzirmesiyle bebeğin ağlaması dursa da yıllar boyu sürecek bir vicdan azabı başlayacaktır. Bu tesadüf; Yılmaz, Elif ve kaybolan çocuğunu arayan Derya arasında beklenmedik gelişmelere neden olacak ve herkesin hayatını derinlemesine etkileyecektir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.