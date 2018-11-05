Bir Umut Yeter, yayın hayatına büyük beklentilerle başlamasına rağmen reyting sonuçlarında istenileni alamaması yapımcı şirket tarafından hayal kırıklığı ile karşılandı. Dizinin başrollerinde yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, Diriliş Ertuğrul dizisinden de tanıdığımız güzel oyuncu Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı yer alıyor. Peki Bir Umut Yeter bu akşam var mı, yok mu? Bir Umut Yeter 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye dair tüm detaylar...

BİR UMUT YETER BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Bir Umut Yeter dizisi, reyting sonuçlarının beklentilerin altında kalmasıyla normal yayın günü olan Cumartesi'nden Pazartesi'ye alındı. Bir Umut Yeter, Kanal D'nin yayın akışında yer aldı ve artık Pazartesi günleri yayınlanacak.

BİR UMUT YETER 5. BÖLÜM FRAGMANI

BİR UMUT YETER 5. BÖLÜM ÖZETİ

Yılmaz, vicdanına fazla dayanamıyor ve çocuğunun yaşadığını Derya'ya söylüyor!

Derya, Yılmaz'ın yazdığı mektubu bulduktan sonra babasından hesap sormaya gidiyor. Baba-kız arasında şiddetli bir tartışma yaşanıyor. Derya bu saatten sonra yıllar önce kaybettiği çocuğunu bulabilmek için harekete geçiyor.

Yılmaz ve Elif arasında ise, Umut için büyük tartışma yaşanıyor. Yılmaz, annesine gerçeklerin söylenmesi gerektiğini savunuyor. Elif ise, Umut'tan vazgeçmeyi düşünmüyor.

Yılmaz sonunda vicdanı ile başbaşa kalıyor. Konağa giderek Derya'ya çocuğunun sağlıklı ve yaşadığını anlatmaya başlıyor!

DİZİNİN KONUSU

Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyor ama yanılıyordur. Hayattan fazla beklentisi olmayan Yılmaz’ı Köyceğiz’e bağlayan ilk şey Elif’in hayat sevinci olmuştur. Elif’le aşık olmadan evlenip hayata tutunma kararı aldığında ise yeni ailelerinin tek eksiğinin bir bebek olduğunu biliyordur. Ancak Elif’in peş peşe bebeklerini kaybetmesi, ikisini de perişan eder... Ta ki Elif’in cansız bir bebek dünyaya getirdiğinin ertesi sabahı, dalgaların kıyıya savurduğu küçük bir kayıktan gelen bebek çığlığının denizin tüm sessizliğini bozmasına kadar… Elif, bebeği Allah tarafından bir hediye olarak görürken, Yılmaz bunun yanlış olduğunu biliyordur. Elif’in bebeği emzirmesiyle bebeğin ağlaması dursa da yıllar boyu sürecek bir vicdan azabı başlayacaktır. Bu tesadüf; Yılmaz, Elif ve kaybolan çocuğunu arayan Derya arasında beklenmedik gelişmelere neden olacak ve herkesin hayatını derinlemesine etkileyecektir.

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