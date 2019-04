Bir Zamanlar Çukurova 28. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın nişan günü bebeğiyle Yılmaz'ın evine gelmesiyle başlayan olaylar zinciri, Yılmaz'ın Demir tarafından vurulmasına, Müjgan'ın Yılmaz'ı terk etmesine ve Demir'in Züleyha'dan bebeğini kaçırıp yurtdışına göndermesiyle sonuçlandı. Züleyha ise son çare olarak Yılmaz'a olan her şeyi anlattığı bir mektup yolladı. Peki intiharın eşiğine gelen Züleyha intihar edecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 27. son bölüm özeti ve 28. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bir Zamanlar Çukurova 28. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

Demir ve Yılmaz yeniden karşı karşıya!

Çukurova'da nefesler tutuldu! Uzun zamandır ince ince işlenen planlar suya mı düşüyor? Her şeye rağmen aşk galip mi gelecek? Yılmaz ve Müjgan tam mutluğun kapısını aralamışken çıkagelen Züleyha, heveslerini kursaklarında mı bırakacak? Demir ve Yılmaz yeniden karşı karşıya! Ortada ise ikisinin de canı pahasına gözlerini bile kırpmayacakları Züleyha ve Adnan bebek var! Her karşılaşma gittikçe daha da tehlikeli bir hal almaya başlıyor, kurşunlar havada uçuşuyor. Bir kez daha çaresiz bir şekilde Züleyha ve Müjgan arasında kalan Yılmaz ne yapacak? Herkesin, dönüşü zor kararlar vereceği bu bölümde başrol, aşk mı yoksa mantık mı olacak?

Çatışmayı yakından takip eden Gaffur, bu sefer ortalığı nasıl bulandıracak? Artık kin ve intikam duygusunun esiri olan Demir'in yeni planları nelere yol açacak? Yılmaz'ın hayatı Demir'in silahından çıkacak kurşuna mı, Züleyha'nın tek bir lafına mı bağlı? "Şimdi kibrimin cezasını ödüyorum. İnsan insanın kaderini yazamıyormuş" diyen Hünkar pişmanlık mı yaşıyor? İşler her karıştığında masaya oturan Fekeli ve Hünkar, Çukurova'da biraz olsun huzur sağlayabilecek mi? Her olaya şüpheyle yaklaşan Hünkar, oğluna duyduğu güvenini yitiriyor mu? Bugüne kadar başına gelen her şeye katlanma gücünü, oğlu Adnan'dan alan Züleyha nasıl bir tehditle karşı karşıya? Ona, belki de Adnan'ı bir daha hiç göremeyeceğini düşündürten olay, Züleyha'ya neler yaptıracak?