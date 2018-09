Bir Zamanlar Çukurova 2. bölümüyle ekrana geldi. Hünkar'ın Züleyha ve Yılmaz'ın sırrını öğrendiği ikinci bölümün sonunda, jandarmalar çiftliğin kapısana dayandı. Bir Zamanlar Çukurova 3. bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler 3. bölüm fragmanını araştırıyor. Peki; Bir Zamanlar Çukurova 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 2. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Birbirlerine duydukları sonsuz aşkla herkesi ekran başına kilitleyen Züleyha ve Yılmaz'ı artık daha acımasız bir hayat bekliyor. Herkesten kaçıp sığındıkları Yaman Çiftliği'nde işler bekledikleri gibi gitmiyor. Kıskançlık, öfke ve hırstan gözü dönmüş insanlara karşı zorlu bir mücadele başlıyor. Hünkar, Züleyha ve Yılmaz'ın büyük sırrını öğrenince gücü ve vicdanı arasında zor kararlar almak zorunda kalıyor. Oğlu Demir'in Züleyha'ya olan aşkının da farkında olduğundan, atacağı her adımdan emin olmak istiyor. Bir tarafta adam öldürmüş ve kaçak yaşayan Yılmaz, diğer tarafta hamile olduğundan şüphelendiği ve hayatıyla ilgili herkese yalan söyleyen Züleyha! Hünkar'ın bildikleriyle nasıl bir karar vereceği merak konusu. Her şeyden habersiz olan Yılmaz için artık hayat daha acımasız, daha zor… Çiftlik çalışanlarının eziyeti, Demir'in ilgisi ve Hünkar'ın karşı koyulamaz gücü Züleyha'nın canına tak ediyor. Yılmaz'ı çiftlikten ayrılmak için ikna etmeye çalışırken, sevdiği adamın hapse girme gerçeğiyle de yüz yüze geliyor. Gece yarısı çiftliğin kapısına dayanan jandarma, çiftlikteki her şeyin yeniden yazılmasına mı sebep olacak? Yoksa çiftlikteki her şeyin değişmesine ilk adım mı olacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İkinci bölümde Hünkar Hanım'ın gerçekleri öğrenmesi ve bölüm sonunda jandarmaların çiftliğin kapısına dayanması, Bir Zamanlar Çukurova 3. bölümde yaşanacaklarla ilgili merakı bir kat daha arttırdı. Peki; Bir Zamanlar Çukurova 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

