SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Bir Zamanlar Çukurova
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Bir Zamanlar Çukurova 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 2. bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova, 2. bölümüyle geçtiğimiz akşam izleyicisiyle buluştu. Hünkar Hanım'ın Yılmaz ve Züleyha'nın sırrını öğrendiği 2. bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova 3. bölüm merak konusu oldu. Peki; Bir Zamanlar Çukurova 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

21.09.2018 - 00:38 | Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova 2. bölümüyle ekrana geldi. Hünkar'ın Züleyha ve Yılmaz'ın sırrını öğrendiği ikinci bölümün sonunda, jandarmalar çiftliğin kapısana dayandı. Bir Zamanlar Çukurova 3. bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler 3. bölüm fragmanını araştırıyor. Peki; Bir Zamanlar Çukurova 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 2. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Birbirlerine duydukları sonsuz aşkla herkesi ekran başına kilitleyen Züleyha ve Yılmaz'ı artık daha acımasız bir hayat bekliyor. Herkesten kaçıp sığındıkları Yaman Çiftliği'nde işler bekledikleri gibi gitmiyor. Kıskançlık, öfke ve hırstan gözü dönmüş insanlara karşı zorlu bir mücadele başlıyor. Hünkar, Züleyha ve Yılmaz'ın büyük sırrını öğrenince gücü ve vicdanı arasında zor kararlar almak zorunda kalıyor. Oğlu Demir'in Züleyha'ya olan aşkının da farkında olduğundan, atacağı her adımdan emin olmak istiyor. Bir tarafta adam öldürmüş ve kaçak yaşayan Yılmaz, diğer tarafta hamile olduğundan şüphelendiği ve hayatıyla ilgili herkese yalan söyleyen Züleyha! Hünkar'ın bildikleriyle nasıl bir karar vereceği merak konusu. Her şeyden habersiz olan Yılmaz için artık hayat daha acımasız, daha zor… Çiftlik çalışanlarının eziyeti, Demir'in ilgisi ve Hünkar'ın karşı koyulamaz gücü Züleyha'nın canına tak ediyor. Yılmaz'ı çiftlikten ayrılmak için ikna etmeye çalışırken, sevdiği adamın hapse girme gerçeğiyle de yüz yüze geliyor. Gece yarısı çiftliğin kapısına dayanan jandarma, çiftlikteki her şeyin yeniden yazılmasına mı sebep olacak? Yoksa çiftlikteki her şeyin değişmesine ilk adım mı olacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İkinci bölümde Hünkar Hanım'ın gerçekleri öğrenmesi ve bölüm sonunda jandarmaların çiftliğin kapısına dayanması, Bir Zamanlar Çukurova 3. bölümde yaşanacaklarla ilgili merakı bir kat daha arttırdı. Peki; Bir Zamanlar Çukurova 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova  3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X