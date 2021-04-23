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Bir Zamanlar Çukurova 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Bir Zamanlar Çukurova 93. son bölüm

ATV'nin yeni sezonuyla da izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 93. yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Sevilen dizinin bu akşamki bölümüne Şermin'in Demir'e verdiği müjde damga vurdu. Peki Bir Zamanlar Çukurova 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Bir Zamanlar Çukurova 93. son bölüm

Bir Zamanlar Çukurova, 93. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu ve büyük heyecana sahne olan son bölüm sonrası gözler yeni fragmana çevrildi...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 93. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir’in Fekeli’yi vurduğu haberi Çukurova’ya bomba gibi düşer! Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir’i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli’yi bulamaz!


Haber hastaneye de ulaşınca Ümit de koşarak Fikret’e hesap sormaya gider. Hastanede de Fekeli’nin oraya gelmemesi konuşulur. Müjgan da eve koşar!

Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha’ya yolladığı için Ümit’e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir’i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir’in kafasını karıştırır.

Eve getirilen ve dinlenen Sevda, hala tuhaf tavırlar sergiler. Sabah erkenden evden çıkıp, iyiyim ben diye geri döner. Şermin, hastanede gördüklerini anlatır ama ona yine kimse inanmaz. Oysa Sevda, Ümit’e onu terk etmediğini, zorla elinden alındığını ispat etmeye gitmiştir. Bunu da başarır ama anne - kız olarak ilişkilerini inşa etmeleri çok zor olacaktır. Sevda, şimdi hem kızını korumak hem de Demir ve Züleyha’yı şüphelendirmemek için uğraşacaktır.

Fotoğrafların da Züleyha ve Demir’in arasını açmaması, Ümit’i yıkmıştır. Fikret ise, şimdi artık daha hırslıdır. Ümit’i de Demir’e aşık olup, verdikleri intikam sözünü tutmamakla suçlar!
Oysa Fikret de ne kadar inkar etse de aşka düşmüştür. Tüm olan biten arasında Müjgan ile barışır!

Kağıtları askıya çıkınca, Fadik ve Raşit daha fazla beklemek istemezler. Kimseye haber vermeden belediyeye gidip, nikahlarını kıydırırlar. Ama hanımağa Fadik’i düğünsüz evlendirmeyecektir. Konakta büyük bir hazırlık ile akşama düğün yetiştirilir. Kimse, düğünde kötü bir sürpriz beklemiyordur ama hepsini şoke eden bir misafir gelecektir!

Züleyha’nın Demir’den vazgeçmemesi, Demir’in de kendisini bir kez daha terslemesi, Ümit’i çileden çıkartır! Müjgan’ın, Züleyha’nın her zaman kazanan tarafta olduğunu söylemesi de etkileyince, arabasına atlayıp çiftliğe gitmeye karar verir. Ancak son sürat giderken bir kazaya tanıklık eder! Gözü öyle kararmıştır ki, doktor olduğunu bile unutup kazayı görmezden gelmeye karar verir!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 94. BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova 94. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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