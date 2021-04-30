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Bir Zamanlar Çukurova 95. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Bir Zamanlar Çukurova 94. son bölüm

ATV'nin yeni sezonuyla da izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 94. yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Sevilen dizinin bu akşamki bölümüne Züleyha'nın ölümden dönmesi damga vurdu. Peki Bir Zamanlar Çukurova 95. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 95. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Bir Zamanlar Çukurova 94. son bölüm

Bir Zamanlar Çukurova, 94. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu ve büyük heyecana sahne olan son bölüm sonrası gözler yeni fragmana çevrildi...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 94. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yolda kaza yapanın Züleyha olduğunu görünce şaşıran Ümit, arkasını dönüp gitmek ister ama o sırada gelen başka otomobiller de olunca, vicdanına yenik düşerek Züleyha'yı ölüme terk etmek yerine kurtarır. Züleyha hastaneye yetiştirilir ama durumu ağırdır ve maalesef bebeğini kaybeder!

Lütfiye, Fekeli'ye Fikret ve Müjgan hakkındaki fikrini sorar. Fekeli de aşka saygısının sonsuz olduğunu ama Fikret hakkında şüpheleri olduğunu anlatır. Ümit ile ilişkisini ve Bahtiyar'ın da Adana'ya gelişindeki tuhaflığı konuşurlarken, Züleyha'nın kaza haberi gelir. Fekeli, tam da şüphelerinin üstüne gelen haber ile olayı soruşturmaya başlar.

Sabah evden bebek haberinin sevinci ile çıkan Demir, değirmeni almak üzere gider. Tam da sevinçli haberin kutlamasını yaparken, Züleyha'nın haberini alır. Hastaneye adeta uçarak yetişen Demir için de tek şüpheli Fikret'tir! Önünde jandarmanın bile duramayacağı bir sinir ile eline silahını alır.

Sevda ve Ümit, geçmişin yaralarını sarmak için buluşurlar. Yaşananları konuşurlar. Henüz kimse ikisinin anne kız olduğunu bilmiyordur. Bir süre daha böyle kalmasına karar verirler. Ümit, Demir'den vazgeçmeye niyetli değildir. Zaman içinde bu tutkusu daha tehlikeli bir hal alacaktır.

Hastanede bulduğu bir zarf ile yeniden Sevda ve Ümit arasında bir bağ olduğuna inanan Şermin, buna kimseyi inandıramaz. Ancak Lütfiye'yle de bunu konuşunca, artık Lütfiye ve Fekeli, Fikret'in kurduğu oyunu ortaya çıkarmaya karar verirler. Ancak bilmedikleri bir şey vardır: Kavuştuğu kızını tekrar kaybetmek istemeyen Sevda'da oyuna dahil olmuştur!

Züleyha, ölümden döner, tedavisini tamamlayıp evine ve çocuklarına kavuşur. Demir ile kaybettikleri bebeğin acısını kalplerine gömüp birbirlerine daha da yakınlaşırlar. Ama sevdalarının geçeceği sınavlar henüz bitmemiştir! Geçmişleri, şimdi geleceklerini de gölgeleyecektir! Ve Çukurova'da sınırsız aşklar, yeniden ölümüne kavgaları başlatacaktır!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 95. BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova 95. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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