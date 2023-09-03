Bir zamanların dünyaca ünlü çocuk modelleri şimdi nasıl gözüküyor?

Anastasiya tüm popülerliğine rağmen normal bir hayat sürüyor. Hâlâ devlet okuluna gidiyor ve büyüyünce veteriner veya şarkıcı olmanın hayallerini kuruyor.

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Genç kızın ebeveynleri ise şov dünyasının kesinlikle bir parçası değil. Anastasiya'nın annesi ekonomist, babası ise araba sektöründe çalışıyor. Ancak yine de çift, kızlarına güzel bir kariyer sağlamak ve onun normal bir kız çocuğu gibi yetişmesi için fazlaca çaba gösteriyor.

Fotoğraflar Instagram'dan alınmıştır.