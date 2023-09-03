Bir zamanların dünyaca ünlü çocuk modelleri şimdi nasıl gözüküyor?
Bir zamanlar, küçük olmalarına rağmen güzellikleriyle tanıdığımız birçok küçük model, artık birer yetişkin oldu. Hepsi, modellik kariyerini ilerletti ve farklı sektörlere adım attı.
THYLANE BLONDEAU
2001 yılında doğan Blondeau, küçük yaşta modellik yapmaya başladı. 2006 yılında Vogue Enfants tarafından "Dünyanın En Güzel Kızı" seçildi.
Blondeau, Dolce & Gabbana, L'Oréal ve Versace gibi birçok tasarımcıya modellik yaptı.
2018 yılında kendi giyim markası Heaven May'i kurdu ve TC Candler'ın "En Güzel 100 Yüz" sıralamasında birinci oldu.
Bir Fransız olan Blondeau, 2015 yılında "Belle ve Sebastian: Macera Devam Ediyor" filmiyle sinemaya adım attı.
MACKENZIE FOY
2000 doğumlu Mackenzie Foy da diğer meslektaşları gibi küçük yaşlarda modellik yaptı ve daha sonra oyunculuğa yöneldi.
Kariyeri 3 yaşındayken modellik ile başladı, 9 yaşına geldiğinde oyunculukla tanıştı.
Foy, bu zamana kadar birçok filmde rol aldı. Alacakaranlık Şafak Vakti filminde canlandırdığı Renesmee Cullen rolü, "Uzun Metrajlı Filmde En İyi Yardımcı Genç Kadın Oyuncu" dalında "Genç Sanatçı Ödülü" adaylığı kazandırdı.
Daha sonra Foy, Interstellar filminde Murph karakteri ile beyaz perdede bir kez daha rol aldı. Aynı zamanda Disney'in 2018 yapımı Fındıkkıran ve Dört Diyar filminde Clara rolünü canlandırdı.
MALINA WEISSMAN
İnternetin en meşhur diğer fotoğraflarından biri ise Malina Pauline Weisaman'a ait.
Amerikalı ve Alman bir aktris olan Weisman'ın en bilinen rolü Netflix'te yayınlanan Violet Baudelaire karakteri.
Kendisi şu anda bir oyuncu olsa da aslında kariyerine 8 yaşında, modellik yaparak başladı.
2003 doğumlu olan oyuncu, iyi derecede Almanca, İngilizce ve İspanyolca biliyor.
ANASTASIYA KNYAZEVA
Anastasiya Knyazeva, 2017 yılında "Dünyanın En Güzel kızı" seçildi. Tabloids, onu bir sonraki Irina Shayk olarak adlandırdı ve Fransız Vogue dergisinde yer alan en genç model oldu.
Henüz 2,5 yaşında modellik kariyerine başlayan Anastasiya, 4 yaşında oldukça ünlü oldu. Kamera karşısında doğal davrandığı ve hiç rahatsız hissetmediği için birçok marka ona aşık oldu.
2015 yılında Anastasiya'nın annesi Anna, resmi Instagram hesabını oluşturdu ve kızının tanıtımını yapmaya başladı. O zamandan beri pozlarıyla internette bir hayli popüler olan Anastasiya artık 12 yaşında ve artık daha farklı görünüyor.
Anastasiya tüm popülerliğine rağmen normal bir hayat sürüyor. Hâlâ devlet okuluna gidiyor ve büyüyünce veteriner veya şarkıcı olmanın hayallerini kuruyor.
Genç kızın ebeveynleri ise şov dünyasının kesinlikle bir parçası değil. Anastasiya'nın annesi ekonomist, babası ise araba sektöründe çalışıyor. Ancak yine de çift, kızlarına güzel bir kariyer sağlamak ve onun normal bir kız çocuğu gibi yetişmesi için fazlaca çaba gösteriyor.
Fotoğraflar Instagram'dan alınmıştır.