Birbirinden eğlenceli yapımlarla neşenize neşe katacak bir bayram yine SHOW TV’de
SHOW TV'nin bayram programları arasında yer alan 'Sahte Kabadayı', 'Sakar Şakir' ve 'Güldür Güldür Show', bayramın ikinci ve üçüncü günü izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak
Birbirinden eğlenceli yapımlarla neşenize neşe katacak bir bayram yine SHOW TV’de...
Bayramın birinci günü; komedinin en iyileriyle kahkaha tufanına hazır olun! 'Güldür Güldür Show', evlerinize neşe getiriyor. Hemen ardından Kemal Sunal’ın unutulmaz filmlerinden 'Şark Bülbülü' ekrana geliyor.
Bayramın ikinci günü; önce Yeşilçam’ın unutulmaz komedi filmlerinden 'Sahte Kabadayı', ardından 'Sakar Şakir', ekrana geliyor ve yürüyen felaketin İstanbul yollarına düşmesiyle kahkaha dolu dakikalar sizi bekliyor.
Bayramın üçüncü günü; 'Güldür Güldür Show' ile kahkaha hız kesmeden devam ediyor.
İyi Bayramlar!