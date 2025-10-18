Habertürk
Habertürk
        Birce Akalay'dan 'uyuşturucu' açıklaması - Magazin haberleri

        Birce Akalay'dan 'uyuşturucu' açıklaması

        Uyuşturucu operasyonu kapsamında, kan ve/veya saç örneklerinde yasaklı madde tespit edilen oyuncu Birce Akalay, açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 11:50 Güncelleme: 18.10.2025 - 11:50
        Akalay'dan 'uyuşturucu' açıklaması
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlerin de aralarında bulunduğu 19 ünlünün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri, saç ve kan örnekleri alınmıştı.

        Dün açıklanan sonuçlarda Birce Akalay'da da kan ve/veya saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı.

        Akalay, şunları söyledi: Haberlere konu olan soruşturmanın gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak, dosyaya ben ve avukatımın bile ulaşamadığı, tarafımıza herhangi bir belge ve bilgi iletilmediğini belirtmek isterim. Çeşitli haber kanallarında yayınlanan bazı raporların dezenformasyon amaçlı olduğunu, yayınlanan listede görünen maddelerin sadece düzenli kullandığım antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilintili olduğunu ve en önemlisi listede yayınlanan yasaklı maddeyi ise hayatım boyunca kullanmadığımı önemle belirtmek isterim. En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı, bilgilerinize arz ederim. Sevgilerimle...

        "ŞOK İÇERİSİNDEYİM"

        Uyuşturucu operasyonu kapsamında kan ve saç örneği alınan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, pozitif çıkan test sonucuna tepki gösterdi.

        Talu; "Şok içerisindeyim. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Sonuçlar asla doğru değil. Bir insanın adını karalamak bu kadar kolay mı? Bir tek kanımda çıkan sertralin sonucu doğru, kullandığım antidepresan. Bu ülkede antidepresan kullanmadan yaşamanın mümkün olmadığını bir kez daha anladım. Sonuçları asla kabul etmiyorum. Tekrar bağımsız bir kurumda test olacağım. Adımın karalanmasına izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

        DERİCİ'NİN AVUAKTINDAN AÇIKLAMA

        Test sonuçlarında uyuşturucu maddeye rastlanmayan İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer, çeşitli iddialar sonrasında bir yazılı açıklamada bulundu.

        Mermer, şu açıklamayı yaptı: Son günlerde bazı televizyon programlarında ve dijital medya mecralarında, müvekkilim İrem Derici’nin isminin gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlarla anıldığı görülmektedir. Bu açıklama, kamuoyunda yer alan haberler doğrultusunda hazırlanmış olup yalnızca kamuya açık bilgilere dayanmaktadır. Sürece ilişkin değerlendirmeler, resmi makamların yapacağı açıklamalar ve sonuçlarla şekillenecektir. Yapılan resmî incelemeler neticesinde; müvekkilimin kan ve saç örneklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamış, yalnızca doktor reçetesiyle kullanılan (yeşil reçeteli) bir ilacın etken maddesine ilişkin teknik bir bulgu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, müvekkilim hakkında ortaya atılan iddialar tamamen asılsız, yanıltıcı ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür söylemler, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı başta olmak üzere, müvekkilimin şeref ve saygınlığını koruyan temel hukuk ilkelerini ihlal eder niteliktedir. Müvekkilimin itibarını zedeleyen bu tür asılsız paylaşımlar ve haberler karşısında, tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Müvekkilim, bu süreçte yalnızca ifadesine başvurulan bir kişi olarak yer almış; ifade vermesinin hemen ardından yaptığı basın açıklamasıyla, hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açık ve net biçimde kamuoyuna duyurmuştur. Bu süreçte müvekkilim, henüz resmî sonuçlar dahi açıklanmadan, kendinden emin ve şeffaf bir tutum sergileyerek kamuoyunu doğru bilgilendirmiş; hem doğruluk ilkesine bağlı kalmış hem de hukuki haklarını koruma kararlılığını sürdürmüştür. Müvekkilim hakkında yürütülen süreç, henüz yargılama aşamasına geçmemiş bir soruşturmadır. Buna rağmen uygulanan gözaltı işleminin kamuoyu önünde yaratmış olduğu itibarsızlaştırıcı etki, lekelenmeme hakkı ve kişilik hakları bakımından endişe vericidir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına; müvekkilimin test sonuçlarının tamamen temiz olduğu hususunun açık biçimde görülmesi ve bu süreçte masumiyet karinesi ile lekelenmeme hakkına uygun davranılmasının, hem hukukun hem de kamu vicdanının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

        #birce akalay
