Birce Akalay: Dışarıda röportaj yapmıyorum

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Birce Akalay, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Akalay, gazetecilerin ısrarlarına rağmen kendisine yöneltilen sorulara, "Arkadaşlar dışarıda röportaj yapmıyorum" yanıtını verdi.

Soruları yanıtsız bırakan Birce Akalay'ın yeni saç tarzı da dikkat çekti.

Sevgilisi Fasih Saylan ile uzun süredir görüntülenmeyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde, "Ayrılık mı var?" sorusuna tepki göstermişti. Akalay, "Ben özel hayat konuşmuyorum" diyerek, oradan hızla oradan uzaklaşmıştı.

36 yaşındaki Birce Akalay ile Fasih Saylan, son olarak geçtiğimiz yıl Ağustos ayında görüntülenmişti.

Muhabirlerin, "Evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna oyuncu, "Hayır" yanıtını vermişti.