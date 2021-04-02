Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Birce Akalay, önceki gün Bebek'te görüntülendi. yürüyüş yapan 36 yaşındaki Akalay, kendisini görüntüleyen gazetecilere selam vermeyi ihmal etmedi.

Birce Akalay, dijital bir platformda yayınlanacak olan dizide İbrahim Çelikkol ile rol alacağıyla ilgili sorulan soruları yanıtsız bıraktı.

"SOKAKTA RÖPORTAJ VERMİYORUM"

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Arkadaşlar beni biliyorsunuz. Ben sokakta röportaj vermiyorum" diyerek, hızla oradan ayrıldı.